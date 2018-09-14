Покупай меньше! Борьба с консьюмеризмом в новой коллекции Вивьен Вествуд

Британский дизайнер, основательница стиля панк Вивьен Вествуд выпустила лукбук и рекламный фильм своей новой коллекции Vivienne Westwood сезона SS19.

«Часть моей философии такова: если бы у нас была культура вместо потребления, мы бы не находились в этом экологическом беспорядке», - объясняет Вествуд идею своей новой коллекции.

Рекламный ролик демонстрирует коллекцию под закадровый текст, который читает сама Вествуд. В нем она провозглашает свое видение решения общественных и экологических проблем. «Свободный рынок и монополистский капитализм – это наши враги. Потребление – это враг культуры», - говорит дизайнер и призывает «Покупай меньше!»

Дизайнер черпала вдохновение в даосизме, используя пять его элементов (огонь, земля, металл, вода и дерево) и традиционные китайские символы (дракон и пион). Ее коллекция SS19 состоит из одежды расслабленного кроя, с принтами и слоганами, вязаных вещей и традиционных рубашек.

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