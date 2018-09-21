Под венец. Джиджи Хадид появилась на показе Moschino в образе невесты

В Милане продолжается Неделя моды, в рамках которой прошел показ бренда Moschino.

В завершении фешн-шоу, в ходе которого креативный директор марки Джереми Скотт представил коллекцию сезона весна-лето 2019, на подиум вышла американская супермодель Джиджи Хадид. Звезда модельной индустрии предстала перед зрителями в образе невесты.

Свадебное платье, длиной чуть выше колена, было дополнено массивным шлейфом и конструкцией с порхающими бабочками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue Paris (@vogueparis) 20 Сен 2018 в 12:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALEV KARSLI (@alevkarsli) 20 Сен 2018 в 12:57 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @cemreyazarcemre 21 Сен 2018 в 2:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bloyst (@bloystglobal) 21 Сен 2018 в 2:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eagle Crow Collection (@eagle_crow_collection) 21 Сен 2018 в 1:56 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????361 Magazine???? (@361magazine) 21 Сен 2018 в 1:45 PDT

На своей странице в Instagram Хадид выразила благодарность Джереми Скотту за возможность участвовать в показе:

«Вау, Джереми Скотт, какой прекрасный момент! Я очень благодарна за то, что могу быть частью твоего креативного видения. Я горжусь тем, что стала частью этого шоу. Я без ума от твоего бесстрашия и от твоего таланта. Когда мне кажется, что ты больше не можешь быть еще более креативным, ты делаешь что-то такое, что поражает меня. Спасибо, что ты позволил мне быть частью этого шоу сегодня! Я люблю тебя», - написала супермодель, разместив видео и фото с показа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 20 Сен 2018 в 2:35 PDT

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