Под венец. Джиджи Хадид появилась на показе Moschino в образе невесты

В Милане продолжается Неделя моды, в рамках которой прошел показ бренда Moschino.
В завершении фешн-шоу, в ходе которого креативный директор марки Джереми Скотт представил коллекцию сезона весна-лето 2019, на подиум вышла американская супермодель Джиджи Хадид. Звезда модельной индустрии предстала перед зрителями в образе невесты.
Свадебное платье, длиной чуть выше колена, было дополнено массивным шлейфом и конструкцией с порхающими бабочками.
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На своей странице в Instagram Хадид выразила благодарность Джереми Скотту за возможность участвовать в показе:
«Вау, Джереми Скотт, какой прекрасный момент! Я очень благодарна за то, что могу быть частью твоего креативного видения. Я горжусь тем, что стала частью этого шоу. Я без ума от твоего бесстрашия и от твоего таланта. Когда мне кажется, что ты больше не можешь быть еще более креативным, ты делаешь что-то такое, что поражает меня. Спасибо, что ты позволил мне быть частью этого шоу сегодня! Я люблю тебя», - написала супермодель, разместив видео и фото с показа.
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