Пляжный патруль. Памела Андерсон, Кайя Гербер и другие знаменитости на показе коллекции Chanel

Сегодня последний день Парижской недели моды. Креативный директор Chanel Карл Лагерфельд пригласил гостей на пляж смотреть показ новой коллекции весна-лето 2019

Оценить новую коллекцию пришли Памела Андерсон, Ванесса Паради, Миа Гот, Анна Винтур и другие знаменитости.

Карл Лагерфельд превратил Гран-Пале в настоящий пляж с песком, набегающими волнами, пляжными стульями в первом ряду и спасательной вышкой. Модели босиком ходили по «подиуму».

Сьюзи Менкс и Памела Андерсон

Культовые для бренда модели одежды – твидовые костюмы, лаконичные платья, брюки прямого кроя, в этот раз были переосмыслены с помощью новых оттенков. Среди образов преобладали розовый, лимонный, пудровый и бирюзовые оттенки, в руках моделей были туфли, а на голове - соломенные шляпки.

Chanel SS 19

Самыми новаторскими на этом празднике жизни были аксессуары: в этом сезоне Карл Лагерфельд предлагает носить сразу по две, а то и три сумки вместе.

Кайя Гербер

Фаррелл Уильямс

Chanel весна-лето 2019

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