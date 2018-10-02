Пляжный патруль. Памела Андерсон, Кайя Гербер и другие знаменитости на показе коллекции Chanel

Сегодня последний день Парижской недели моды. Креативный директор Chanel Карл Лагерфельд пригласил гостей на пляж смотреть показ новой коллекции весна-лето 2019
Оценить новую коллекцию пришли Памела Андерсон, Ванесса Паради, Миа Гот, Анна Винтур и другие знаменитости.
Карл Лагерфельд превратил Гран-Пале в настоящий пляж с песком, набегающими волнами, пляжными стульями в первом ряду и спасательной вышкой. Модели босиком ходили по «подиуму».
Сьюзи Менкс и Памела Андерсон
Культовые для бренда модели одежды – твидовые костюмы, лаконичные платья, брюки прямого кроя, в этот раз были переосмыслены с помощью новых оттенков. Среди образов преобладали розовый, лимонный, пудровый и бирюзовые оттенки, в руках моделей были туфли, а на голове - соломенные шляпки.
Chanel SS 19
Самыми новаторскими на этом празднике жизни были аксессуары: в этом сезоне Карл Лагерфельд предлагает носить сразу по две, а то и три сумки вместе.
Кайя Гербер
Фаррелл Уильямс
Chanel весна-лето 2019
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