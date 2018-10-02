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Пляжный патруль. Памела Андерсон, Кайя Гербер и другие знаменитости на показе коллекции Chanel

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Показ Chanel SS 19
EPA

Показ Chanel SS 19

Сегодня последний день Парижской недели моды. Креативный директор Chanel Карл Лагерфельд пригласил гостей на пляж смотреть показ новой коллекции весна-лето 2019  

Оценить новую коллекцию пришли Памела Андерсон, Ванесса Паради, Миа Гот, Анна Винтур и другие знаменитости.

Карл Лагерфельд превратил Гран-Пале в настоящий пляж с песком, набегающими волнами, пляжными стульями в первом ряду и спасательной вышкой. Модели босиком ходили по «подиуму».

 

Сьюзи Менкс и Памела Андерсон

 

Культовые для бренда модели одежды – твидовые костюмы, лаконичные платья, брюки прямого кроя, в этот раз были переосмыслены с помощью новых оттенков. Среди образов преобладали розовый, лимонный, пудровый и бирюзовые оттенки, в руках моделей были туфли, а на голове - соломенные шляпки.

 

Chanel SS 19

Chanel SS 19

Самыми новаторскими на этом празднике жизни были аксессуары: в этом сезоне Карл Лагерфельд предлагает носить сразу по две, а то и три сумки вместе.

 

 

Кайя Гербер

 

 

 

 Фаррелл Уильямс

 

 

 

Chanel весна-лето 2019 

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