Первый контракт. Дочь Кейт Мосс снялась в рекламе Marc Jacobs

Дочь британской легенды фэшн-индустрии Кейт Мосс, 16-летняя Лила Грейс дебютировала в рекламе Marc Jacobs Beauty в качестве модели. Это первый крупный контракт восходящей звезды мировой индустрии моды.

Первые кадры из рекламного кампейна были опубликованы на официальной странице бренда Marc Jacobs, а также в личном аккаунте молодой модели. Примечательно, что страница Лилы Грейс в Instagram на текущий момент насчитывает всего три поста, два из которых посвящены ее участию в кампейне Marc Jacobs.

«Красота, трудолюбие, спокойствие и доброта Лилы сделали этот проект еще более особенным, чем я его себе представлял. С каждым новым снимком, она легко и грациозно перевоплощалась в разные образы. Спасибо, Лила, за то, что стала частью этого особенного проекта и спасибо Кейт Мосс, а также Джефферсону Хэку за предоставленную возможность поработать с вашей невероятно красивой дочерью», - отметил Марк Джейкобс в официальном заявлении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marc Jacobs (@marcjacobs) 4 Окт 2018 в 2:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lila Moss (@lilamoss) 4 Окт 2018 в 11:13 PDT

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook