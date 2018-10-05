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Первый контракт. Дочь Кейт Мосс снялась в рекламе Marc Jacobs

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Дочь Мосс снялась в рекламе косметики от Marc Jacobs
© Instagram

Дочь Мосс снялась в рекламе косметики от Marc Jacobs

Дочь британской легенды фэшн-индустрии Кейт Мосс, 16-летняя Лила Грейс дебютировала в рекламе Marc Jacobs Beauty в качестве модели. Это первый крупный контракт восходящей звезды мировой индустрии моды.

Первые кадры из рекламного кампейна были опубликованы на официальной странице бренда Marc Jacobs, а также в личном аккаунте молодой модели. Примечательно, что страница Лилы Грейс в Instagram на текущий момент насчитывает всего три поста, два из которых посвящены ее участию в кампейне Marc Jacobs.

«Красота, трудолюбие, спокойствие и доброта Лилы сделали этот проект еще более особенным, чем я его себе представлял. С каждым новым снимком, она легко и грациозно перевоплощалась в разные образы. Спасибо, Лила, за то, что стала частью этого особенного проекта и спасибо Кейт Мосс, а также Джефферсону Хэку за предоставленную возможность поработать с вашей невероятно красивой дочерью», - отметил Марк Джейкобс в официальном заявлении.

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"Lila’s beauty, composure, patience and kindness made this project even more special than I could have imagined. With each look we photographed, she got into each character effortlessly and gracefully. Thank you, @LilaMoss, for being a part of this extremely special project and thank you, @KateMossAgency and @JeffersonHack for allowing us the privilege to work with your beautiful daughter." — @TheMarcJacobs A behind the scenes look on set with Lila Moss for the 2019 @MarcBeauty campaign. Photographed by @DavidSimsOfficial Styled by @KeGrand Makeup by @Diane.Kendal⠀ Hair by @GuidoPalau Nails by @jinsoonchoi #MarcJacobsBeauty

Публикация от Marc Jacobs (@marcjacobs)

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Публикация от Marc Jacobs (@marcjacobs)

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Публикация от Lila Moss (@lilamoss)

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