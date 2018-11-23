Основатели Dolce&Gabbana извинились перед Китаем

Соучредители бренда Dolce&Gabbana попросили прощения у Китая. Извинения последовали после скандала, вызванного рекламой, которую китайские пользователи назвали расистской.
Как сообщает Reuters, таким образом дизайнеры пытаются спасти важнейший рынок элитного бренда после негативной реакции на рекламную кампанию.
Ранее, в среду, итальянский дом моды отменил шоу в Шанхае после того, как знаменитости и пользователи социальных сетей пригрозили бойкотом кампании.
Это стало неудачей для одного из самых известных модных итальянских брендов в Китае, где его конкуренты Louis Vuitton и Gucci стремятся расширить свое влияние.
Скандал вокруг рекламы усугубили опубликованные онлайн скриншоты частной переписки Стефано Габбаны, в которой он пишет о «Китайской невежественной дурно пахнущей мафии» (China Ignorant Dirty Smelling Mafia). После этого компания сообщила, что учетная запись дизайнера была взломана.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
My Instagram account has been hacked. My legal office is working on this. I love China and the Chinese Culture. I’m so sorry for what happened.
В видео с извинениями, опубликованном в пятницу, Габбана и Доменико Дольче говорят, что всерьез опечалены влиянием их слов. «В свете этого культурного недоразумения мы надеемся, что сможем получить ваше прощение», - говорит Дольче по-итальянски.
85-секундное видео с китайскими субтитрами было размещено в «китайском Twitter» - Weibo.
Габбана также попросил прощения и извинился перед китайским народом во всем мире. В конце видео дизайнеры произносят извинение на китайском языке мандарине. «Мы никогда не забудем этот опыт и урок, и такие вещи никогда больше не повторятся», - сказал Габбана.
Напомним, ранее Dolce&Gabbana запустили в социальных сетях рекламную кампанию #DGLovesChina, которая была посвящена грядущему показу в Шанхае. В Китае рекламу восприняли как оскорбление китайской культуры, расизм и пропаганду неверных стереотипов.
- Читайте также: Кит Харингтон стал лицом нового аромата Dolce&Gabbana
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования