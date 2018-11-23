Основатели Dolce&Gabbana извинились перед Китаем

Соучредители бренда Dolce&Gabbana попросили прощения у Китая. Извинения последовали после скандала, вызванного рекламой, которую китайские пользователи назвали расистской.

Как сообщает Reuters, таким образом дизайнеры пытаются спасти важнейший рынок элитного бренда после негативной реакции на рекламную кампанию.

Ранее, в среду, итальянский дом моды отменил шоу в Шанхае после того, как знаменитости и пользователи социальных сетей пригрозили бойкотом кампании.

Это стало неудачей для одного из самых известных модных итальянских брендов в Китае, где его конкуренты Louis Vuitton и Gucci стремятся расширить свое влияние.

Скандал вокруг рекламы усугубили опубликованные онлайн скриншоты частной переписки Стефано Габбаны, в которой он пишет о «Китайской невежественной дурно пахнущей мафии» (China Ignorant Dirty Smelling Mafia). После этого компания сообщила, что учетная запись дизайнера была взломана.

В видео с извинениями, опубликованном в пятницу, Габбана и Доменико Дольче говорят, что всерьез опечалены влиянием их слов. «В свете этого культурного недоразумения мы надеемся, что сможем получить ваше прощение», - говорит Дольче по-итальянски.

85-секундное видео с китайскими субтитрами было размещено в «китайском Twitter» - Weibo.

Габбана также попросил прощения и извинился перед китайским народом во всем мире. В конце видео дизайнеры произносят извинение на китайском языке мандарине. «Мы никогда не забудем этот опыт и урок, и такие вещи никогда больше не повторятся», - сказал Габбана.

Напомним, ранее Dolce&Gabbana запустили в социальных сетях рекламную кампанию #DGLovesChina, которая была посвящена грядущему показу в Шанхае. В Китае рекламу восприняли как оскорбление китайской культуры, расизм и пропаганду неверных стереотипов.

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