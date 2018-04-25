Опубликован рейтинг самых "прозрачных" брендов в модной индустрии

Организация Fashion Revolution опубликовала на своем официальном сайте ежегодный отчет о самых «прозрачных» брендах в модной индустрии.

Рейтинг был составлен на основе таких ключевых показателей «прозрачности», как открытость торговой системы и доступность информации о схемах поставок, трудоустройство в компании и условия работы в ней, наличие проблем гендерного неравенства в коллективах компании, а также взаимодействие марки с другими корпорациями.

Наименее «прозрачными» модными брендами неожиданно оказались такие культовые Дома моды, как Chanel, Gucci, Versace, Dior, Marc Jacobs, Dolce & Gabbana и Valentino. Эти премиальные бренды не набрали даже 10 процентов в рейтинге. К ним присоединились популярные, но менее дорогие марки - Diesel, Lacoste, Sports Direct и Urban Outfitters.

Нейтральную позицию с рейтингом от 40 до 50 процентов заняли такие марки, как Zara, New Balance, Timberland, Levi’s, Vans и The North Face.

В свою очередь, возглавили рейтинг бренды с наивысшим процентом «прозрачности» от 50 до 60 процентов - Adidas, Reebok, Puma и H&M. Среди них не оказалось ни одной премиальной марки.

Fashion Revolution также отметил, что ни один бренд не достиг показателя выше 60 процентов прозрачности и это, по мнению авторов отчета Fashion Transparency Index, должно привлечь внимание индустрии моды.

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Публикация от Fashion Revolution (@fash_rev) 22 Апр 2018 в 3:04 PDT

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