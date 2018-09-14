Охватили аудиторию. В коллаборации H&M и Moschino будет одежда для собак

Новая коллаборация H&M и Moschino будет включать одежду для собак

В апреле H&M объявили о своей новой дизайнерской коллаборации с Moschino. Об этом стало известно на фестивале Coachella.

Стали известны некоторые подробности о предстоящей совместной коллекции: креативный директор Moschino Джереми Скотт включит в нее не только одежду для модниц, но и вещи для домашних животных.

Также в коллаборации будут вещи, созданные в сотрудничестве с Disney – с изображениями Микки Мауса, Дональда Дака и Дейзи. Коллекция выйдет 8 ноября. Как правило коллабораации H&M разлетаются с бешеной скоростью, поэтому украинским модницам следует быть готовым.

Читайте также: