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Однажды в Америке. Dolce & Gabbana устроили фешн-марафон в Нью-Йорке

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Вдохновением для коллекции послужил Нью-Йорк
© Instagram/D&G

Вдохновением для коллекции послужил Нью-Йорк

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana впервые за 33 года существования бренда провел модное шоу в Нью-Йорке, где в ближайшие дни состоится открытие нового флагманского бутика бренда.

В минувшие выходные Стефано Габбана и Доменико Дольче устроили модный марафон, который стартовал в пятницу, 6 апреля выставкой ювелирных украшений Alta Gioielleria в Нью-йоркской публичной библиотеке и завершился в воскресенье, 8 апреля грандиозным показом новой осенне-зимней кутюрной коллекции Alta Moda в Линкольн-центре.

Кроме того, в ходе «американского уикенда Dolce & Gabbana» состоялся благотворительный аукцион, организованный брендом совместно с американской актрисой Сарой Джессикой Паркер, а также показ мужской коллекции Alta Sartoria, который проходил в Рокфеллер-центре в субботу.

К показу женской коллекции Dolce & Gabbana было приковано особое внимание, ведь Стефано Габбана и Доменико Дольче обогнали все бренды, первыми представив кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2018/19.

В этом году главным вдохновением для создания коллекции послужило место проведения модного шоу - Нью-Йорк. На подиуме можно было увидеть наряды с принтами ночного Нью-Йорка, Эмпайр-стейт-билдинг, Метрополитен-оперы, а также американского флага и других «визитных карточек» города.

Закрывала показ легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл, которая появилась на подиуме в платье с черным корсетом и пышной юбкой, которую украсил красочный нью-йоркский принт. Образ модели дополняла корона статуи Свободы.

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