Одинокий мужчина. Tom Ford представил новую коллекцию весна-лето 2019

Коллекция Tom Ford SS 19 – это ода дендизму и эгоцентризму в самом хорошем смысле этого слова.

Чистый шелк с муаровым блеском и абстрактным узором, блузоны с анималистичным принтом, такая одежда требует самых важных моментов, которые придутся по душе любителям красивой жизни. Мужчина Форда живет для себя и наслаждается этим во всех своих проявлениях.



Если быть объективным, Ford является одним из лучших производителей роскошной мужской одежды, ксочетащей в себе гедонизм с интеллектом.

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