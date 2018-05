Объявлены финалисты конкурса видео Fashion Film Festival Kyiv

19 мая в рамках первого в Украине Fashion Film Festival Kyiv состоится финал конкурса fashion-видео и церемония награждения победителей.

Всего на конкурс была подана 71 работа. Их оценивало международное жюри, отобрав 14 финалистов, которые теперь претендуют на премии в номинациях Best production, Best fashion story и гран-при Конкурса 50000 гривен – Best fashion film.

Финалисты конкурса Fashion Film Festival Kyiv:

A Une Passante / Сергей Моргунов

"A Une Passante" for Vogue (Ukraine) starring Iryna Kostyuk from Serhiy Morgunov on Vimeo.

Basemnt / Константин Марков, Юлия Ищук (Visual Dealer)

BASEMNT concept store from Tanya Dudnik on Vimeo.

FROLOV SPRING 2018 TEASER / Ярема Малащук, Роман Химей

FROLOV SPRING 2018 TEASER from FROLOV on Vimeo.

Game of Shame / Елена Гудкова

Game of Shame from BORN VISION on Vimeo.

Grisha's Guide / Jordan Blady

Grisha's Guide. Short Film from Pavel Buryak on Vimeo.

Inocentia Divina / Богдан Ченкалюк

Inocentia Divina -Promo2018 from Imprinting Emotions on Vimeo.

LUCY / Даниил Миликовский

mySecretWood / Андрей Шевчук

NEBO / Ярослав Бугаев

NEBO from Yaroslav Bugaev on Vimeo.

PERSONA / Chereshnya

"PERSONA" from PRZHONSKAYA on Vimeo.

Ritual / Ubik Litvin / RYBALKO

Space Talks. Ali Saulidi / Юрий Машков, Yaw Hinne

Vignette / Женя Волков

Vignette from Genia Volkov (IV) on Vimeo.

VOLCHOK | KYIV / Yegor Parker

VOLCHOK | KYIV from Yegor Parker on Vimeo.

Фестиваль состоится 19 мая на киностудии FILM.ua.

В программе фестиваля - лекции, мастер-классы, просмотр fashion-фильмов украинских и зарубежных режиссеров.

Кроме того, в рамках фестиваля в Украине впервые будет показан полнометражный документальный фильм We Margiela о создании бренда Maison Martin Margiela.

