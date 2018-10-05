Новые Ангелы Чарли представили коллекцию Louis Vuitton

Актрисы, которые сыграют в новой экранизации фильма про женщин-суперагентов Ангелы Чарли, - Софи Тернер, Хлоя Грейс Морец и Лора Харриер – снялись для фотосета новой коллекции бренда Louis Vuitton.

«Между ними был настоящий дух сестринства, и в то же время они надирали всем зад», - говорит Харриер, объясняя очарование Ангелов и основной посыл фотосъемки, пишет InStyle.

Фото: Tung Walsh / 2dm Management

Тернер, Морец и Харриер – настоящие подруги в реальной жизни и все трое являются амбассадорами Louis Vuitton. Тернер впервые встретила Харриер на показе Louis Vuitton, а Морец - на вечеринке после Met Gala.

«Мне повезло видеть две их стороны - ту сторону, где они изображают разных персонажей, таких как романтическая героиня, а затем серийный убийца, и в то же время я знаю их в реальной жизни», - говорит креативный директор дома Louis Vuitton Николя Жескьер. - Мне нравится, что эти молодые женщины не боятся пересекать границы и выражать себя во многих отношениях».

Фото: Tung Walsh / 2dm Management

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook