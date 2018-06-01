Nike снял рекламу под Киевом

Съемки проходили на глиняном карьере под Киевом

Производитель товаров для спорта Nike снял рекламу новой коллекции капсульной одежды, созданной вместе с нью-йоркским дизайнером Мэттью Уильямсом. Съемки проходили на глиняном карьере под Киевом.

Автором короткометражного фильма стал французский режиссер Тибо Греве, а исполнительным продюсером - украинская студия Family Production. Она известна своей работой над рекламой Diesel в Киеве, пишет Inspired.

Кадр из видео

Съемки проходили на глиняном карьере завода СБК-Озера под Киевом.

"Эта съемка была технически сложной, в ней использовались кран, спецэффекты в виде дыма, дождя и ветра", - рассказала представительница Family Production Алена Бабенко.

Читайте также: Бренд Diesel снял рекламу в киевской столовой

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram