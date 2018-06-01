На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Nike снял рекламу под Киевом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Съемки проходили на глиняном карьере под Киевом
Кадр из видео

Съемки проходили на глиняном карьере под Киевом

Производитель товаров для спорта Nike снял рекламу новой коллекции капсульной одежды, созданной вместе с нью-йоркским дизайнером Мэттью Уильямсом. Съемки проходили на глиняном карьере под Киевом.

Автором короткометражного фильма стал французский режиссер Тибо Греве, а исполнительным продюсером - украинская студия Family Production. Она известна своей работой над рекламой Diesel в Киеве, пишет Inspired.

Кадр из видео

Съемки проходили на глиняном карьере завода СБК-Озера под Киевом.

"Эта съемка была технически сложной, в ней использовались кран, спецэффекты в виде дыма, дождя и ветра", - рассказала представительница Family Production Алена Бабенко.

 

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в   Facebook    и    Instagram

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове