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Нелегальный иммигрант или пришелец? Джиджи Хадид и дочь Синди Кроуфорд перевоплотились в инопланетянок для рекламы Moschino

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Джереми Скотт представил кампейн новой коллекции Moschino
© Moschino

Джереми Скотт представил кампейн новой коллекции Moschino

Креативный директор Moschino Джереми Скотт представил рекламный кампейн новой осенней коллекции бренда.

Первые кадры из новой рекламной кампании были опубликованы на официальном аккаунте дизайнера в Instagram. Ключевой темой кампейна, получившего название Alien Nation (Нация пришельцев), стали модницы с других планет, роли которых исполнили главные звезды современной индустрии моды – супермодель Джиджи Хадид, дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер, итальянская модель Виттория Черетти, корейская топ-модель Су Джу Парк и восходящая нидерландская звезда Рианна ван Ромпей.

Автором рекламной фотосессии стал Стивен Мейзел - один из самых известных коммерческих фотографов в мире. В творческом сотрудничестве со Скоттом ему удалось воссоздать образы пришельцев в стиле 60-х годов и подчеркнуть главную тему коллекции.

Стоит отметить, что рекламный кампейн с инопланетными моделями стал причиной критики в адрес Джереми Скотта. В частности, пользователи сети осудили дизайнера за противоречивый комментарий, который он добавил к снимку из рекламной кампании:

«Единственная нелегальная вещь в этих пришельцах - это то, как роскошно они выглядят», - написал Скотт в подписи к снимкам в своем Instagram.

Пользователей сети возмутило слово alien в посте модельера, которое с английского языка переводится не только как пришелец, но и как нелегальный иммигрант. Его также осудили за неосведомленность и несерьезное отношение к сложной теме миграционного кризиса в США.

Скотт, который неоднократно выступал против политики Дональда Трампа, признал, что его новая коллекция в действительности была вдохновлена темой миграции, которая в последнее время становится все более напряженной. Однако он добавил, что лишь хотел положить начало дискуссии и привлечь внимание к жесткому отношению администрации США к таким «нелегальным пришельцам».

Напомним, в феврале этого года после показа коллекции Moschino сезона осень-зима 2018/19 в рамках Недели моды в Милане Скотт заявил, что решил переосмыслить проблему нелегальных мигрантов творчески и добавил, что это вдохновило его иначе посмотреть на понятие «пришелец».

«Я не противник чужаков, я не хочу строить стену», - заявил дизайнер за кулисами показа.

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