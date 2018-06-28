Нелегальный иммигрант или пришелец? Джиджи Хадид и дочь Синди Кроуфорд перевоплотились в инопланетянок для рекламы Moschino

Креативный директор Moschino Джереми Скотт представил рекламный кампейн новой осенней коллекции бренда.

Первые кадры из новой рекламной кампании были опубликованы на официальном аккаунте дизайнера в Instagram. Ключевой темой кампейна, получившего название Alien Nation (Нация пришельцев), стали модницы с других планет, роли которых исполнили главные звезды современной индустрии моды – супермодель Джиджи Хадид, дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер, итальянская модель Виттория Черетти, корейская топ-модель Су Джу Парк и восходящая нидерландская звезда Рианна ван Ромпей.

Автором рекламной фотосессии стал Стивен Мейзел - один из самых известных коммерческих фотографов в мире. В творческом сотрудничестве со Скоттом ему удалось воссоздать образы пришельцев в стиле 60-х годов и подчеркнуть главную тему коллекции.

Публикация от Jeremy Scott (@itsjeremyscott) 25 Июн 2018 в 8:43 PDT

Публикация от Jeremy Scott (@itsjeremyscott) 25 Июн 2018 в 11:20 PDT

Публикация от Jeremy Scott (@itsjeremyscott) 26 Июн 2018 в 2:50 PDT

Публикация от Jeremy Scott (@itsjeremyscott) 26 Июн 2018 в 9:02 PDT

Публикация от Jeremy Scott (@itsjeremyscott) 27 Июн 2018 в 6:43 PDT

Стоит отметить, что рекламный кампейн с инопланетными моделями стал причиной критики в адрес Джереми Скотта. В частности, пользователи сети осудили дизайнера за противоречивый комментарий, который он добавил к снимку из рекламной кампании:

«Единственная нелегальная вещь в этих пришельцах - это то, как роскошно они выглядят», - написал Скотт в подписи к снимкам в своем Instagram.

Пользователей сети возмутило слово alien в посте модельера, которое с английского языка переводится не только как пришелец, но и как нелегальный иммигрант. Его также осудили за неосведомленность и несерьезное отношение к сложной теме миграционного кризиса в США.

Скотт, который неоднократно выступал против политики Дональда Трампа, признал, что его новая коллекция в действительности была вдохновлена темой миграции, которая в последнее время становится все более напряженной. Однако он добавил, что лишь хотел положить начало дискуссии и привлечь внимание к жесткому отношению администрации США к таким «нелегальным пришельцам».

Напомним, в феврале этого года после показа коллекции Moschino сезона осень-зима 2018/19 в рамках Недели моды в Милане Скотт заявил, что решил переосмыслить проблему нелегальных мигрантов творчески и добавил, что это вдохновило его иначе посмотреть на понятие «пришелец».

«Я не противник чужаков, я не хочу строить стену», - заявил дизайнер за кулисами показа.

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