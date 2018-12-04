Нечего скрывать. Экс-любовь Джонни Деппа и Илона Маска вышла в свет в прозрачном топе

Американская актриса Эмбер Херд удивила своим откровенным нарядом во время пресс-конференции фильма Аквамен, премьера которого состоится уже в середине декабря.
32-летнюю экс-жену Джонни Деппа и бывшую девушку Илона Маска сфотографировали в Нью-Йорке в откровенном наряде.
В частности, актриса появилась на ивенте в стильных оверсайз-джинсах с завышенной талией, черном удлиненном пиджаке и прозрачном топе без бюстгальтера.
По данным американских СМИ, Херд без стеснения демонстрировала публике обнаженную грудь и не выглядела смущенной.
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Отметим, Херд исполнила в американском фантастическом боевике режиссера Джеймса Вана о супергерое Аквамене роль королевы Меры.
Помимо актрисы, на пресс-конференции присутствовали другие звезды Аквамена – исполнитель главной роли Джейсон Момоа, а также Патрик Уилсон, который исполнил роль его брата-злодея.
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