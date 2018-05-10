Нашла в шкафу. Кейт Бланшетт надела старое платье на красную дорожку в Каннах

Австралийская актриса Кейт Бланшетт посетила торжественную церемонию открытия 71-го Каннского кинофестиваля, которая состоялась в минувший вторник, 8 мая.

Кинозвезда, которая возглавила жюри основного конкурса, повторила в Каннах свой образ четырехлетней давности. Бланшетт появилась на красной дорожке в черном платье с юбкой-трапецией от Armani Prive Couture, в котором в 2014 году уже появлялась на церемонии вручения кинопремии Золотой глобус.

По признанию актрисы, она решила появиться на главном киносмотре года в наряде, который она ранее уже надевала, чтобы напомнить о проблеме глобального изменения климата:

«От кутюрных нарядов до футболок, свалки переполнены одеждой, которую бессмысленно выкидывают. Сегодня, учитывая наш текущий климат, мне кажется просто возмутительным и смешным то, что одежду перестали ценить и носить на протяжении всей жизни», - прокомментировала актриса выбор наряда.

Публикация от Eco-Age (@ecoage) 8 Май 2018 в 1:06 PDT

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