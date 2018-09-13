Начала праздновать. Виктория Бекхэм воссоздала культовую фотосессию в пакете в честь бизнес-юбилея

Британский дизайнер Виктория Бекхэм воссоздала культовую фотосессию 2008 года, сделанную в рамках рекламной кампании американского бренда Marc Jacobs.
44-летняя звезда опубликовала в Instagram снимки из новой фотосессии, на которых позирует в огромном бумажном пакете с логотипом собственной модной марки Victoria Beckham.
Воссоздать фотосессию 2008 года Бекхэм решила в честь празднования бизнес-юбилея. В подписи к снимку звезда отметила, что прошло 10 лет с того дня, когда она начала карьеру дизайнера и добавила, что автором кадров стал тот самый Юрген Теллер, который снимал оригинальную версию рекламного кампейна.
«В этом сезоне я отмечаю 10-летний юбилей со дня основания своего бренда! Реклама Marc Jacobs, в которой я позирую в пакете для шоппинга, снятая 10 лет назад, стала началом моего пути в индустрии моды. Я не нашла лучшего способа проиллюстрировать историю последних десяти лет моей жизни и решила взглянуть по-новому на старый креатив. Я невероятно счастлива, что, наконец, могу поделиться с вами этим кампейном, снятым потрясающим Юргеном Теллером», - сообщила Бекхэм.
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