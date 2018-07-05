На волнах твоих снов. Кейт Мосс представила новую коллекцию Saint Laurent

Французский Дом моды Saint Laurent представил рекламный кампейн коллекции сезона осень-зима 2018/2019, главной героиней которого стала Кейт Мосс.
Британская супермодель появилась на рекламных кадрах в новых модных творениях Энтони Ваккарелло - платьях с цветочным узором из пайеток и гипертрофированной линией плеч. Мосс позировала на пляже голландскому фотодуэту Инез ван Ламсвеерде и Винуду Матадину.
Saint Laurent также опубликовал несколько коротких видеороликов, в которых Мосс запечатлена во время съемок фотосессии.
Напомним, ранее Кейт Мосс снялась в винтажных нарядах из собственного гардероба для свежего номера журнала More or Less Magazine.
Кейт Мосс | Saint Laurent Fall 2018 Campaign
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