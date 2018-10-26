На Balenciaga подали в суд за копирование дизайна освежителя воздуха

Испанский бренд Balenciaga обвинили в плагиате дизайна известных во всем мире освежителей воздуха для автомобиля.

Как сообщает TMZ, корпорация Car-Freshner, владеющая правами на освежители воздуха Little Trees, обвинила бренд в краже фирменного дизайна - формы дерева. Популярную среди водителей форму Balenciaga использовал в своих кожаных брелоках.

При этом в своем иске Car-Freshner указывает забавную причину: компания утверждает, что ничего не подозревающие клиенты могут перепутать две марки. Тем временем освежитель-елочка стоит в США 3 доллара, а брелок Balenciaga – 275 долларов.

Тем не менее испанский бренд не обращался в Car-Freshner за разрешением скопировать популярный дизайн, а просто выставил брелоки-елочки в продажу в сентябре этого года.

Известно, что Car-Freshner запатентовала форму дерева еще в 1952 году, но с тех времен некоторые компании договаривались с ней о праве ее использования.

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