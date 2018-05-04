Неузнаваемая мулатка. Обложка Vogue с Джиджи Хадид вызвала скандал в сети

Обложка майского номера итальянского журнала Vogue с популярной моделью Джиджи Хадид вызвала скандал в сети.

Издание разместило на обложке снимок, на котором Хадид позирует в компании коллеги, манекенщика Джастина Мартина в бодисьюте и короне из новой коллекции Dolce & Gabbana. Впрочем, внимание пользователей сети привлек не модный образ модели, а нереалистичный оттенок ее кожи. По мнению поклонников Хадид, чрезмерное использование фотошопа превратило ее в «неузнаваемую мулатку».

Отметим, что автором скандальной фотосессии выступил культовый американский фотограф Стивен Кляйн, которого также раскритиковали за неудачные кадры и даже обвинили в расизме.

Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) 2 Май 2018 в 1:56 PDT

Хадид прокомментировала скандал с фотошопом, отметив, что не имеет возможности контролировать съемочный процесс, а также добавила, что считает «бронзирование» фирменным стилем Кляйна, пишет BBC.

«Бронзирование и использование фотошопа – фирменный стиль Стивена Кляйна и я считаю, что результат съемки был ожидаемым, ведь он хотел показать меня с совершенно другой стороны. Несмотря на то, что я понимаю намерения Vogue Италия, я все же считаю, что это абсолютно неправильно и проблема, о которой мы сейчас говорим, действительно существует.

Я хочу обратиться ко всем, кто недоволен ретушью и цветокоррекцией обложки. Я хочу, чтобы вы знали, что все было бы совершенно иначе, если бы я могла контролировать ситуацию. Я хочу извиниться за эту обложку и не закрывать глаза на эту проблему, а также надеюсь, что эта ситуация станет уроком для других журналов в будущем», - сообщила Хадид.

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