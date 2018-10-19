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Дерзость разнообразия. Moschino и H&M показали совместную коллекцию

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Дерзость разнообразия. Moschino и H&M показали совместную коллекцию
Фото: Moschino Х H&M

Итальянский бренд Moschino и шведская марка H&M в апреле объявили о том, что готовят совместную коллекцию. В начале октября была запущена реклама колаборации, а сейчас появился полный лукбук.

Коллекция появится в фирменных магазинах 8 ноября в разных странах мира, включая Украину. Она посвящена кутюрным фэшн-шоу 50-х годов и является своеобразным манифестом разнообразия.

Созданная в сотрудничестве с дизайнером Moschino Джереми Скоттом коллекция представляет собой сочетание уличной одежды и элементов одежды, которые выглядят более роскошно, чем привычная одежда шведской массовой марки.

В лукбуке Moschino Х H&M снялись многие инфлюенсеры, диджеи, а также личные друзья Скотта.

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