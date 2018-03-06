Мистический лес в парижском Гран-Пале. Карл Лагерфельд представил новую коллекцию Chanel

Сегодня, 6 марта в Париже состоялся показ новой коллекции Дома моды Chanel сезона осень-зима 2018/2019, который стал самым ожидаемым модным шоу Недели моды в Париже.

Традиционно модное шоу Chanel стало фееричным действом, с впечатляющими декорациями и именитыми звездными гостями в первом ряду.

На этот раз поклонники марки отправились в путешествие по зачарованному лесу. Креативный директор модного дома, культовый модельер Карл Лагерфельд устроил показ в парижском дворце Гран-Пале, который на время шоу превратился в мистический лес с опавшими золотыми листьями, деревьями и зеленым мхом. Приглашения на показ также были выполнены в осеннем стиле и оформлены в виде коричневых кленовых листов с золотым фирменным тиснение логотипа Chanel.

Новая коллекция премиального бренда была выполнена в сдержанных оттенках – преимущественно серого, бежевого, приглушенного фиолетового, синего цвета, а также трендового бургунди. Не обошлось и без сезонных осенних деталей в коричнево-золотых тонах.

Модели дефилировали по подиуму в легендарных твидовых костюмах, жакетах и буклированных пальто. Из новинок, несвойственных Chanel в прошлых сезонах – дутые куртки и колготки с люрексом, которые привнесли в коллекцию ноту современной небрежности и casual-расслабленности.

В отношении аксессуаров Лагерфельд решил отказаться от присущей ему сдержанности. На этот раз образы моделей были дополнены яркими снудами, шарфами, перчатками и сумками.

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