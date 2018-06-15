Лучшие модели мира в объективе культового фотодуэта. Белла Хадид и Кендалл Дженнер снялись в гламурном вестерне для DSquared2

Белла Хадид превратилась в ретро-красавицу в рекламе DSquared2

Одни из самых популярных моделей современной индустрии моды Белла Хадид и Кендалл Дженнер стали главными героинями рекламной кампании новой коллекции бренда DSquared2.

Манекенщицы, которые входят в десятку самых высокооплачиваемых моделей мира, снялись в рекламной фотосессии и фильме культового дуэта фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта.

Хадид и Дженнер позировали в стильных образах в ковбойском ретро-стиле из новой коллекции популярной марки, представив ключевые тренды сезона осень-зима 2018/2019. В частности, героини съемки позировали фотографам в грубой коже и плотном дениме.

Публикация от DSQUARED2 - Dan & Dean Caten (@dsquared2) 13 Июн 2018 в 10:11 PDT

Съемки рекламного кампейна проходили в номере мотеля на шоссе в стиле 60-х. Ретро-тему продолжили бьюти-образы моделей – так, Хадид и Дженнер предстали на рекламных кадрах с пышными прическами, подчеркивая ковбойский стиль «из прошлого», которым пропитана вся коллекция бренда.

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