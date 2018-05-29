Louis Vuitton, Gucci и другие. Названы самые дорогие модные бренды

BrandZ выпустил свой ежегодный рейтинг Самый дорогой бренд мира. В 2018 году компания Google второй год подряд заняла первую позицию.

Рейтинг составлен в партнерстве с агентством WPP и Kantar Millward Brown, с учетом опроса потребителей, а также тщательного анализа финансовых показателей компании.

Google сохранил свое лидерство (стоимость бренда выросла на 23%), в то время как Apple осталась на втором месте (28% роста стоимости бренда).

Кроме того, в первую десятку рейтинга BrandZ вошли Amazon, Microsoft, Tencent, Facebook, Visa, McDonald's, Alibaba и AT&T.

Что касается брендов категории luxury, то рейтинг подтверждает, что в этом секторе также наблюдается значительный рост.

Первое место по своей стоимости среди модных брендов занял французский модный дом Louis Vuitton. В 2018 году его стоимость выросла на 41% до 41,1 млрд долларов, что позволило ему разместиться на 26 позиции рейтинга.

Рост стоимости итальянского бренда Gucci на 66%, до 22,4 млрд долларов, поднял его в рейтинге на 26 пунктов до 54-го места. Также он стал шестым по уровню роста стоимости бренда.

Публикация от Gucci (@gucci) 27 Май 2018 в 8:00 PDT

Dior также продемонстрировал значительный рост стоимости бренда (на 54%), что делает его девятым самым быстрорастущим брендом в этом году.

Бренд Hermès вырос на две позиции до 39-го места, показав 20% рост стоимости бренда (28,1 млрд долларов).

Публикация от Hermès official account (@hermes) 26 Фев 2018 в 9:45 PST

Аналитик торговли в сегменте luxury Ануша Кутигейн говорит, что в то время как эксклюзивность остается важным фактором, главное, что делает бренд роскоши успешным - это актуальность.

"Возможность взаимодействовать с брендом через социальные сети или подключаться к соответствующей проблеме повышает любовь к бренду. Таким образом, такие бренды, как Louis Vuitton и Gucci, …, могут воспользоваться этим аппетитом к доступности. Бренды должны иметь возможность проводить разговоры с потребителями, чтобы оставаться в центре внимания", - говорит он.

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