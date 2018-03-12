Коллаборация звезд. Элтон Джон создал капсульную коллекцию вместе с Gucci

Алессандро Микеле – давний фанат Элтона Джона. Несколько месяцев назад стало известно, что Gucci создают костюмы для прощального концертного тура исполнителя, поэтому их совместная коллаборация не стала неожиданностью.

При создании капсульной коллекции Алессандро Микеле использовал дизайн обложки виниловой пластинки Levon 1971 года – перенес ее принт на футболки и свитшоты бежевого цвета, на которых сзади нанесен логотип Gucci, шрифтом, спроектированным SEGA. Также в коллекции с Элтоном Джоном представлены сумки-тоут выполненные в двух размерах.

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