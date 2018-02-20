Кейт Миддлтон организовала королевский прием по случаю Недели моды в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям на церемонии BAFTA

В понедельник, 19 февраля, беременная Кейт Миддлтон и графиня Уэссекская Софи устроили модный прием в Букингемском дворце. Об этом сообщает Just Jared.

Королевский прием под названием Commonwealth Fashion Exchange был посвящен модному обмену между странами Содружества наций. На мероприятии были представлены платья и другие наряды, созданные дизайнерами из 52 государств, входящих в Содружество Наций.

Публикация от DuchessCatherine_kurdistan (@katemiddleton_kurdistan) Фев 19, 2018 в 12:25 PST

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон вместе с женой младшего сына Елизаветы II принца Эдварда графиней Уэссекской Софи встречали гостей и с удовольствием осматривали модную экспозицию.

Компанию герцогине Кембриджской Кэтрин и графине Софи в этот вечер составили Анна Винтур, Наоми Кэмпбелл, Стелла Маккартни, Адвоа Абоа, Эдвард Эннинфул и другие представители мировой фэшн-индустрии.

Публикация от DuchessCatherine_kurdistan (@katemiddleton_kurdistan) Фев 20, 2018 в 12:05 PST

Публикация от DuchessCatherine_kurdistan (@katemiddleton_kurdistan) Фев 19, 2018 в 11:16 PST

Для мероприятия Кейт Миддлтон, которая сейчас беременна третьим ребенком, выбрала черно-белое платье Erdem с цветочным принтом. Графиня Уэссекская Софи появилась в черном платье Burberry с красными полосками.

Напомним, днем ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию награждения премии BAFTA. Несмотря на просьбу организаторов соблюсти негласный дресс-код и одеться в черное (в знак солидарности с движением Time`s Up), Кейт Миддлтон надела темно-зеленое платье Jenny Packham. Выбрав цветное платье, Миддлтон сохранила нейтралитет по отношению к движению Time`s Up, не нарушив тем самым правила королевского двора.

© EPA

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook