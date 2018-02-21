Какие люди. Елизавета II посетила показ на Неделе моды в Лондоне

Ее Величество появилась на Неделе моды в Лондоне

Королева Елизавета II посетила показ Richard Quinn на Неделе моды в Лондоне.

Появление королевы на шоу британского бренда Richard Quinn произвело настоящий фурор в индустрии моды. В первом ряду она сидела рядом с главным редактором американского Vogue Анной Винтур и руководителем Британского совета моды Кэролайн Раш, с которыми активно обсуждала модный показ 27-летнего модельера Ричарда Куинна.

Для своего появления на Лондонской неделе моды 91-летняя королева Великобритании выбрала нежно-голубой костюм от Angela Kelly, а также туфли, перчатки и сумку в классическом черном оттенке. По мнению ведущих британских фэшн-критиков, образ Елизаветы II является удачным примером того, какой должна быть консервативная английская классика.

В финале показа королева выразила свое восхищение работами Куинна, а также вручила молодому дизайнеру первую премию за британский дизайн, назвав его самым ярким новым талантом в Великобритании.

«Мне очень приятно сегодня находится здесь, на Лондонской неделе моды. От ноттингемского кружева до харрис-твида и, конечно, сердца лондонской моды Карнаби-стрит, наша индустрия моды уже много лет славится выдающимся мастерством и продолжает выпускать текстиль мирового класса и передовые проекты.

Я бы хотела отдать дань уважения индустрии моды и в качестве своего наследия для всех тех, кто внес свой вклад в британскую моду, представить награду для молодых талантов. Я бы также хотела поблагодарить Британский совет моды за выбор первого победителя – дизайнера Ричарда Куинна», - заявила королева Великобритании.

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