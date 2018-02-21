Какие люди. Елизавета II посетила показ на Неделе моды в Лондоне

Королева Елизавета II посетила показ Richard Quinn на Неделе моды в Лондоне.
Появление королевы на шоу британского бренда Richard Quinn произвело настоящий фурор в индустрии моды. В первом ряду она сидела рядом с главным редактором американского Vogue Анной Винтур и руководителем Британского совета моды Кэролайн Раш, с которыми активно обсуждала модный показ 27-летнего модельера Ричарда Куинна.
Для своего появления на Лондонской неделе моды 91-летняя королева Великобритании выбрала нежно-голубой костюм от Angela Kelly, а также туфли, перчатки и сумку в классическом черном оттенке. По мнению ведущих британских фэшн-критиков, образ Елизаветы II является удачным примером того, какой должна быть консервативная английская классика.
Her Majesty has today visited London Fashion Week to present the inaugural Queen Elizabeth II Award for British Design. #LFW @londonfashionweek The Award, initiated in recognition of the role the fashion industry plays in society and diplomacy, will be awarded annually to an emerging British fashion designer who shows exceptional talent and originality, whilst demonstrating value to the community and/or strong sustainable policies. The first recipient of the Award is British fashion designer Richard Quinn. Richard is an emerging talent who studied at Central St Martin's in London and has been recognised for his exceptional prints. He created a print studio which offers accessible services to students and his peer group of emerging designers. #LFW #londonfashionweek #london
В финале показа королева выразила свое восхищение работами Куинна, а также вручила молодому дизайнеру первую премию за британский дизайн, назвав его самым ярким новым талантом в Великобритании.
«Мне очень приятно сегодня находится здесь, на Лондонской неделе моды. От ноттингемского кружева до харрис-твида и, конечно, сердца лондонской моды Карнаби-стрит, наша индустрия моды уже много лет славится выдающимся мастерством и продолжает выпускать текстиль мирового класса и передовые проекты.
Я бы хотела отдать дань уважения индустрии моды и в качестве своего наследия для всех тех, кто внес свой вклад в британскую моду, представить награду для молодых талантов. Я бы также хотела поблагодарить Британский совет моды за выбор первого победителя – дизайнера Ричарда Куинна», - заявила королева Великобритании.
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