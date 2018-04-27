Я не могу сосчитать количество своей обуви. Клаудия Шиффер назвала любимые вещи в гардеробе и косметику, без которой не выходит из дома

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер в интервью американскому Harper’s Bazaar рассказала о своих любимых вещах в гардеробе, а также о том, без какой косметики она не покидает свой дом.

47-летняя легенда модельной индустрии призналась, что всегда отдавала предпочтение комфорту в одежде и руководствовалась советом своего друга, культового модельера Карла Лагерфельда, который однажды порекомендовал ей следовать своим инстинктам при формировании стиля.

«Карл Лагерфельд сказал мне еще в самом начале моей карьеры, что мне следует быть самой собой и не беспокоиться о том, что другие люди хотят от меня или думают обо мне. В течение всей своей жизни я руководствовалась этим советом и доверяла своим инстинктам», - говорит модель.

По признанию Шиффер, работа в модельной индустрии помогла ей выработать особое отношение к красивой одежде и создавать стиль, который будет гармонировать с ее характером и образом жизни.

«На протяжении 30 лет своей карьеры в качестве модели мне повезло примерить огромное количество красивой одежды! И это помогло мне понять, что хорошо подходит именно мне. Среди моих фаворитов – вещи бренда Isabel Marant, особенно блузы, которые буквально пропитаны этим особенным духом 70-х. Мне вообще очень нравятся тренды из 70-х и 80-х годов – расклешенные джинсы, блузы с декором и ковбойские ботинки. А вот полиэстер я не ношу», - говорит она, добавляя, что, как и многие другие женщины, является большой поклонницей красивой обуви, сосчитать которую в своем гардеробе не представляет возможным.

«Скажу вам честно, я не знаю, сколько пар обуви в моей коллекции. Очень много! Мои фавориты – туфли на каблуке от Cloudy Star и капсульная коллекция Aquazzura, к дизайну которой я приложила свою руку», - признается модель.

В свою очередь, в качестве must-have средств в своей косметичке Шиффер называет тушь для ресниц и консилер. По ее признанию, женщине нужно всего две вещи – открыть взгляд и скрыть недостатки.

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