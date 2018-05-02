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Известная британская певица прогулялась в костюме от украинского дизайнера

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Дуа Липа в одежде от украинского дизайнера
© dualipa/Instagram

Дуа Липа в одежде от украинского дизайнера

Популярная британская певица Дуа Липа появилась на публике в джинсовом костюме от украинского дизайнера Ксении Шнайдер. 

Фото в наряде от Ксении Шнайдер Дуа Липа разместила в своем Instagram. Костюм из комбинации светлого и темного денима певица надела вместе с белым топом-бюстье и дополнила образ ультрамодными очками и яркой сумочкой-мешочком.

На официальном сайте бренда Ksenia Schnaider указано, что пиджак из данного комплекта стоит 914 долларов, а джинсы – 190 долларов.

Что ж, в наряде украинского производства 22-летняя Дуа Липа выглядит очень стильно.

Напомним, два года назад авторитетное американское издание Vogue признало джинсы от Ксении Шнайдер трендом сезона.

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