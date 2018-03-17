Из Ла-Ла Ленд в калифорнийский вестерн. Эмма Стоун снялась в пустыне для Louis Vuitton

Французский модный дом Louis Vuitton представил первые кадры из рекламной фотосессии с новым лицом бренда - оскароносной актрисой Эммой Стоун.
На снимках, которые были опубликованы в соцсетях премиальной марки, Стоун позирует в платьях и пальто из коллекции сезона Pre-Fall 2018. Стильные образы актрисы были дополнены культовыми сумками модели Capucines.
На своей официальной странице в Instagram Louis Vuitton также опубликовал видеоролик, в котором Стоун запечатлена в винтажном автомобиле. В подписи к короткому ролику бренд описал актрису, как идеальную девушку Louis Vuitton, которая воплощает в себе ключевые принципы бренда:
«Дерзкая, уверенная в себе женщина, которая все время находится в движении», - сообщается в описании видео.
Съемка проходила в калифорнийской пустыне и стала частью проекта Spirit of Travel от Louis Vuitton. Автором рекламного кампейна выступил британский фотограф Крейг Макдин, заменивший француза Патрика Демаршелье. Отметим, Louis Vuitton отказался от сотрудничества с Демаршелье из-за обвинений в сексуальных домогательствах к моделям.
Напомним, ранее Стоун прокомментировала подписание контракта с Louis Vuitton, отметив, что крайне избирательно подходит к любым сотрудничествам. Именно поэтому на подписание контракта с брендом ушло больше года.
Смотрите также
Смотрите также
- Такое впечатление, что я снимаюсь в Красотке. Звезда Ла-Ла Ленд Эмма Стоун рассказала, каково это - быть лицом Louis Vuitton
- "Я хочу научиться сражаться". Эмма Стоун рассказала о политической борьбе и ролях сильных женщин
- "Мы заслуживаем тех же прав". Оскароносная Эмма Стоун о равенстве в кино и Дональде Трампе
- Эмма Стоун подарила стильный аксессуар школьнику, который пригласил ее на выпускной бал
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования