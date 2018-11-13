IWannabeASpiceGirl. Легендарная поп-группа выпустила благотворительную коллекцию

Женская поп-группа из Британии Spice Girls, которая недавно объявила о своем воссоединении и концертном туре в 2019 году, запустила благотворительную коллекцию футболок и свитшотов.

Возвращаясь не только к своим песням, но и к временам, когда поклонники собирали различные предметы и сувениры, связанные с их кумирами, коллектив выпустил одежду, украшенную надписью #IWannabeASpiceGirl.

В названии коллекции объединилось и название самой группы, и известный всем ее фанам дебютный сингл Wannabe.

Все средства от продажи футболок, худи и свитшотов, созданных Spice Girls, будут переданы благотворительной организации Comic Relief на ее программу Power Up, которая выступает за равенство для женщин и девочек.

"Равенство и активизм людей всегда были в сердце группы. Речь идет о равенстве для всех, "каждого мальчика и каждой девочки", - говорится в заявлении Spice Girls. - Недавно мы узнали, что благотворительные организации, ориентированные на проблемы, с которыми сталкиваются женщины, не получают финансирования, которое им крайне необходимо, поэтому запуск кампании по сбору средств чрезвычайно важна для нас и той области, которую мы хотим поддержать".

Spice Girls - британская женская поп-группа, образованная в Лондоне в 1994 году, как ответ на популярные бой-бэнды Take That и East 17. В 1996 году Spice Girls выпустили дебютный сингл Wannabe, который мгновенно стал хитом. За время своего существования Spice Girls выпустили три студийных альбома, проданных по всему миру суммарным тиражом свыше 75 миллионов копий. Группа стала самой коммерчески успешной женской группой в истории поп-музыки.

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