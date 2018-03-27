Испанская харизма с итальянским характером. Пенелопа Крус снялась в рекламе европейского бренда сумок

Испанская актриса Пенелопа Крус стала лицом итальянского бренда сумок Carpisa.

В рамках сотрудничества с бюджетным европейским брендом 43-летняя кинозвезда снялась в рекламной фотосессии весенне-летней коллекции сумок, а также появилась в мини-фильме Carpisa.

Съемки проходили в Неаполе, Италия под руководством популярного фотографа знаменитостей Нико Бустоса. Большинство кадров было сделано в Санта-Кьяре — религиозном комплексе в Неаполе.

Отметим, Крус сотрудничает с брендом не впервые. В 2015 году она появилась в рекламной кампании Carpisa, а в 2017 году представила именную коллекцию сумок, дизайн которых разрабатывала лично.

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