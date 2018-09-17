Идеальная пара. Pantone выпустил коллекцию носков в трендовых цветах

Институт цвета Pantone выпустил коллекцию носков различных цветов и оттенков.
Коллекция насчитывает несколько десятков цветов высоких носков (ankle socks), а также короткие спортивные носки в белом и черном цветах. Все носки сделаны из высококачественного органического хлопка, пишет Hypebae.
К примеру, в коллекции можно найти носки в главном цвете 2018 года – ультрафиолет (Ultra Violet), или пару оттенка пастельной мяты.
Носки Pantone можно приобрести онлайн. Их стоимость - 9 долларов США за пару.
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From Pirate Black to Lightest Sky, you're always on solid ground. ????by @pantonefootwear ????:@reflexgroup
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