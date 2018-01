H&M закрыли магазины в ЮАР после расистского скандала

Реклама худи с надписью самая крутая обезьяна в джунглях на темнокожем мальчике, спровоцировала серию погромов магазинов бренда.

Как сообщает BBC, зачинщиком протеста стал лидер движения «Бойцы за экономическую свободу» Джулиус Селло Малема. «Ждите больше сопротивления расистам в этом году», - сообщил он в своем твиттере.

Протестующие разгромили несколько магазинов. В сеть попали кадры, на которых видно, как разлетаются стойки одежды и громятся витрины.

H&M заявили, что «осведомлены о недавних событиях в некоторых наших южноафриканских магазинах», и «временно» закрывают все магазины в стране. Согласно веб-сайту компании, H&M имеет 17 филиалов в Южной Африке.

The lituation at H&M in Sandton City rty now is heavy gyz Like really heavy. The EFF is in action pic.twitter.com/bT4ZQZiySN