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H&M закрыли магазины в ЮАР после расистского скандала

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H&M закрыли магазины в ЮАР после расистского скандала

Реклама худи с надписью самая крутая обезьяна в джунглях на темнокожем мальчике, спровоцировала серию погромов магазинов бренда.

 

Как сообщает BBC, зачинщиком протеста стал лидер движения «Бойцы за экономическую свободу» Джулиус Селло Малема. «Ждите больше сопротивления расистам в этом году», - сообщил он в своем твиттере.

 

 

Протестующие разгромили несколько магазинов. В сеть попали кадры, на которых видно, как разлетаются стойки одежды и громятся витрины.

H&M заявили, что «осведомлены о недавних событиях в некоторых наших южноафриканских магазинах», и «временно» закрывают все магазины в стране. Согласно веб-сайту компании, H&M имеет 17 филиалов в Южной Африке.

 

Кроме того, музыканты The Weeknd и G-Eazy, отреагировали на деловые связи с H&M объявив, что прекращают свое сотрудничество с брендом.

Отметим, что активисты, организовавшие протест, намерены добиться закрытия всех магазинов сети H&M в Южной Африке, несмотря на то, что компания удалила фото темнокожего мальчика, назвав ситуацию "неудачным решением".

 

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