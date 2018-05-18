Главная вечеринка Канн. Лучшие образы звезд на благотворительном гала-ужине amfAR 2018

В минувший четверг, 17 мая в Каннах отгремела главная вечеринка киносмотра - благотворительный гала-ужин amfAR 2018, который ежегодно проходит в Антибе в легендарном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc.

Традиционно в рамках гала-ужина состоялся аукцион в пользу больных СПИДом. Благотворительный вечер, который в этом году прошел уже в 25-й раз, посетили мировые звезды кино, супермодели, влиятельные режиссеры и другие представители развлекательной индустрии. В частности, в числе гостей вечера - Кристен Стюарт, Милла Йовович, Изабель Гулар и многие другие.

Самым ожидаемым фешн-событием вне официальной программы Каннского кинофестиваля называют красную дорожку amfAR, на которой знаменитости демонстрируют дизайнерские платья из последних подиумных коллекций.

НВ Style подводит итоги вечера и публикует фотоподборку самых эффектных нарядов звезд на красной дорожке amfAR 2018.

Смотрите также

Хайди Клум

Эльза Хоск

Милла Йовович

Изабель Гулар

Кристен Стюарт

Пэрис Хилтон

Сара Сампайо

Петра Немцова

Адриана Лима

Алессандра Амбросио

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook