Главная модная премия Украины. Стали известны имена номинантов

Церемония награждения Best Fashion Awards 2017

Фото: пресс-служба Best Fashion Awards

Единственная профессиональная премия в области моды Best Fashion Awards назвала список номинантов. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения 15 ноября в Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Премия Best Fashion Awards вручается в пяти номинациях, которые определяют группа из 30 экспертов по результатам коллекций двух сезонов – SS18 и FW18-19.

Лучший дизайнер женской одежды

ARTEMKLIMCHUK – Артем Климчук

BEVZA – Светлана Бевза

ELENAREVA – Елена Рева

FLOW the Label – Виктория Баланюк

Lake Studio – Анастасия Рябоконь, Олеся Кононова

Litkovskaya – Лиля Литковская

the COAT by Katya Silchenko – Катя Сильченко

Лучший дизайнер аксессуаров

COVER Number ONE – Татьяна Немченко

Guzema Fine Jewelry – Валерия Гузема

RUSLAN BAGINSKIY – Руслан Багинский

the COAT by Katya Silchenko – Катя Сильченко

Открытие года

CHAKSHYN – Дима Чаюн, Антон Якшин

GASANOVA – Эльвира Гасанова

GUDU – Лаша Мдинарадзе

JARDIN EXOTIQUE – Лида Арфуш

SIX. – Юлия Богдан

Прорыв года

BEVZA – Светлана Бевза

Ienki Ienki – основатель бренда Дмитрий Евенко

KSENIA SCHNAIDER – Ксения Шнайдер

Litkovskaya – Лиля Литковская

PASKAL – Юлия Паскаль

RUSLAN BAGINSKIY – Руслан Багинский

the COAT by Katya Silchenko – Катя Сильченко

За лучшую fashion-постановку

ARTEMKLIMCHUK – Артем Климчук

FROLOV – Иван Фролов

JARDIN EXOTIQUE – Лида Арфуш

JEAN GRITSFELDT – Жан Грицфельдт

Lake Studio – Анастасия Рябоконь, Олеся Кононова

На Церемонии также вручается премия Вдохновение. Победителя в этом номинации определяют сами дизайнеры.

Также в 2018 году оргкомитет Best Fashion Awards учреждил специальную премию, которая будет отмечать украинские fashion-бренды, работающие в направлении SUSTAINABLE fashion. Инициатором вручения и партнером премии SUSTAINABLE fashion выступила компания DHL Express Украина. Организаторы с восторгом приветствуют украинские бренды одежды, которые избрали своей философией «этический дизайн и этическое производство».

Имена победителей каждой номинации мы узнаем 15 ноября 2018 года во время торжественной Церемонии, которая состоится в знаменитом Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Best Fashion Awards – единственная в стране профессиональная премия в области моды, основана в 2010 году.

