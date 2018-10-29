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Главная модная премия Украины. Стали известны имена номинантов

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Церемония награждения Best Fashion Awards 2017
Фото: пресс-служба Best Fashion Awards

Церемония награждения Best Fashion Awards 2017

Единственная профессиональная премия в области моды Best Fashion Awards назвала список номинантов. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения 15 ноября в Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Премия Best Fashion Awards вручается в пяти номинациях, которые определяют группа из 30 экспертов по результатам коллекций двух сезонов – SS18 и FW18-19.

Лучший дизайнер женской одежды
ARTEMKLIMCHUK – Артем Климчук
BEVZA – Светлана Бевза
ELENAREVA – Елена Рева
FLOW the Label – Виктория Баланюк
Lake Studio – Анастасия Рябоконь, Олеся Кононова
Litkovskaya – Лиля Литковская
the COAT by Katya Silchenko – Катя Сильченко

Лучший дизайнер аксессуаров
COVER Number ONE – Татьяна Немченко
Guzema Fine Jewelry – Валерия Гузема
RUSLAN BAGINSKIY – Руслан Багинский
the COAT by Katya Silchenko – Катя Сильченко

Открытие года
CHAKSHYN – Дима Чаюн, Антон Якшин
GASANOVA – Эльвира Гасанова
GUDU – Лаша Мдинарадзе
JARDIN EXOTIQUE – Лида Арфуш
SIX. – Юлия Богдан

Прорыв года
BEVZA – Светлана Бевза
Ienki Ienki – основатель бренда Дмитрий Евенко
KSENIA SCHNAIDER – Ксения Шнайдер
Litkovskaya – Лиля Литковская
PASKAL – Юлия Паскаль
RUSLAN BAGINSKIY – Руслан Багинский
the COAT by Katya Silchenko – Катя Сильченко

За лучшую fashion-постановку
ARTEMKLIMCHUK – Артем Климчук
FROLOV – Иван Фролов
JARDIN EXOTIQUE – Лида Арфуш
JEAN GRITSFELDT – Жан Грицфельдт
Lake Studio – Анастасия Рябоконь, Олеся Кононова

На Церемонии также вручается премия Вдохновение. Победителя в этом номинации определяют сами дизайнеры.

Также в 2018 году оргкомитет Best Fashion Awards учреждил специальную премию, которая будет отмечать украинские fashion-бренды, работающие в направлении SUSTAINABLE fashion. Инициатором вручения и партнером премии SUSTAINABLE fashion выступила компания DHL Express Украина. Организаторы с восторгом приветствуют украинские бренды одежды, которые избрали своей философией «этический дизайн и этическое производство».

Имена победителей каждой номинации мы узнаем 15 ноября 2018 года во время торжественной Церемонии, которая состоится в знаменитом Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Best Fashion Awards – единственная в стране профессиональная премия в области моды, основана в 2010 году.

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