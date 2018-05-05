Гигантский корабль в парижском дворце. Chanel представил самый масштабный сет-дизайн в истории моды на круизном показе

В пятницу, 4 мая, в Париже состоялся показ Chanel Cruise 2019 - круизной коллекции культового дома моды Chanel.

В парижском дворце Гран-Пале было устроено грандиозное фешн-шоу с самым масштабным сет-дизайном в истории моды. На этот раз креативный директор Карл Лагерфельд и его правая рука, дизайнер Вирджиния Виар удивили гостей не только стильной коллекцией, но и масштабными декорациями.

В Большом дворце разместился гигантский корабль La Pausa, получивший свое название в честь летнего домика Коко Шанель на Французской Ривьере. Он стал напоминаем о любви Шанель к морю и яхтам, а также погружал зрителей в атмосферу настоящего круиза.

Модели дефилировали по подиуму возле лайнера в натуральную величину под звуки криков чаек, демонстрируя новые модные творения Лагерфельда. В новой круизной коллекции дизайнер провел аллюзии на форму моряков, легендарные полоски и сумки в виде спасательных кругов.

The Cruise 2018/19 Show — CHANEL

В коллекции также можно увидеть несколько ключевых трендов текущего сезона, которые, судя по круизной коллекции Chanel Cruise 2019, прочно закрепились в мире моды и не утратят своей актуальности и в следующем году - образы из денима, очки круглой формы с ярко-голубыми линзами, а также свитшоты с логотипами.

В показе круизной коллекции бренда приняли участие Белла и Джиджи Хадид – представительницы новой формации популярных девушек-моделей, которые входят в рейтинг самых высокооплачиваемых манекенщиц в мире.

Среди звездных гостей в первом ряду показа – голливудская актриса Кристен Стюарт, автралийская кинозвезда Марго Робби, а также дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа, манекенщица Лили-Роуз Депп.

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