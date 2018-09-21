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Гарри на ферме. Gucci представили новую коллекцию Cruise 2019 Men’s Tailoring

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Gucci Cruise 2019 Men’s Tailoring
Gucci

Gucci Cruise 2019 Men’s Tailoring

Итальянский бренд Gucci представил новую коллекцию Cruise 2019 Men’s Tailoring, лицом которой стал бывший участник One Direction, музыкант и актер Гарри Стайлз.

Гарри Стайлз позирует на фото с животными: поросятами и овечками в венке, напоминая древнеримского Фавна. В новой коллекции узоры пейсли взаимодействую с клиссической клеткой и цветочным принтом из роз. Образы дополнены многочисленными аксессуарами в виде шейных платков и колец. Съемка кампейна проходила на вилле Ланте, расположенной в итальянском городе Витербо. Автором проекта стал креативный директор Gucci Алессандро Микеле.

 

 

 

 

 

Фото: Глен Лачфорд

 

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