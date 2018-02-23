Гардеробные феи. 10 стилистов голливудских звезд, на которых стоит подписаться в Instagram

За каждым удачным образом голливудской звезды всегда стоит хороший стилист, ведь в реалиях современного мира уже недостаточно быть «просто стильной».

Чувство стиля, безусловно, дано далеко не всем. Именно поэтому мировые звезды предпочитают не рисковать и поддерживать свой perfect образ, вручая свою «модную жизнь» в руки профессионала.

Распространенным заблуждением является мнение о том, что звезды сами создают свой стиль и прибегают к услугам стилистов исключительно для появлений на красных дорожках. Большинство casual образов селебрити, также являются результатом кропотливой работы «серых кардиналов мира моды».

НВ Style решил окунуться в закулисную жизнь звездных модниц, запечатленную на личных Insta-страницах топовых селебрити-стилистов. Персональные аккаунты этих успешных стилистов – место, где вы сможете как насладиться редкими кадрами с мировыми знаменитостями из примерочных своих «гардеробных фей», так и быть в курсе модных тенденций и черпать вдохновение для собственных трендовых образов.

Джил Линкольн и Джордан Джонсон @jillandjordan

ОНИ ОДЕВАЮТ: Дженнифер Лоуренс, Софию Вергару, Дженнифер Гарнер, Лили Коллинз

@kateyoung Кейт Янг

ОНА ОДЕВАЕТ: Селену Гомес, Сиенну Миллер, Натали Портман, Дакоту Джонсон

Публикация от Kate Young (@kateyoung) Фев 21, 2018 в 8:09 PST

@elizabethstewart1 Элизабет Стюарт

ОНА ОДЕВАЕТ: Джулию Робертс, Джессику Честейн, Галь Гадот

Публикация от Elizabeth Stewart (@elizabethstewart1) Ноя 7, 2017 в 10:09 PST

ОНА ОДЕВАЕТ: Мерил Стрип, Диану Крюгер, Люпиту Нионго

Публикация от Micaela Erlanger (@micaelaerlanger) Янв 19, 2018 в 7:14 PST

@mimicuttrell Мими Каттрелл

ОНА ОДЕВАЕТ: Джиджи Хадид, Йоланду Хадид, Приянку Чопру, Кайю Гербер

Публикация от Mimi Cuttrell (@mimicuttrell) Дек 14, 2017 в 4:36 PST

@karlawelchstylist Карла Уэлч

ОНА ОДЕВАЕТ: Карли Клосс, Оливию Уайлд, Джоан Смоллс, Джастина Бибера

Публикация от Karla Welch (@karlawelchstylist) Фев 13, 2018 в 12:57 PST

Эрин Уолш @erinwalshnyc

ОНА ОДЕВАЕТ: Сару Джессику Паркер, Мэгги Джилленхол, Керри Вашингтон

Публикация от Erin Walsh (@erinwalshnyc) Окт 2, 2017 в 11:27 PDT

@leithclark Лейт Кларк

ОНА ОДЕВАЕТ: Киру Найтли, Фелисити Джонс

Публикация от Leith Clark (@leithclark) Дек 4, 2017 в 5:13 PST

@bradgoreski Бред Горски

ОН ОДЕВАЕТ: Дженну Дуан-Татум, Сару Хайленд, Лиу Мишель

Публикация от Brad Goreski (@bradgoreski) Фев 20, 2018 в 8:32 PST

Лоу Роуч @luxurylaw

ОН ОДЕВАЕТ: Деми Ловато, Зендаю, Селин Дион, Мэрайю Кери

Публикация от Law Roach (@luxurylaw) Фев 14, 2018 в 7:51 PST

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