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Гардеробные феи. 10 стилистов голливудских звезд, на которых стоит подписаться в Instagram

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За самыми яркими стилевыми эволюциями звезд всегда стоит талантливый стилист
© Instagram

За самыми яркими стилевыми эволюциями звезд всегда стоит талантливый стилист

За каждым удачным образом голливудской звезды всегда стоит хороший стилист, ведь в реалиях современного мира уже недостаточно быть «просто стильной».

Чувство стиля, безусловно, дано далеко не всем. Именно поэтому мировые звезды предпочитают не рисковать и поддерживать свой perfect образ, вручая свою «модную жизнь» в руки профессионала.

Распространенным заблуждением является мнение о том, что звезды сами создают свой стиль и прибегают к услугам стилистов исключительно для появлений на красных дорожках. Большинство casual образов селебрити, также являются результатом кропотливой работы «серых кардиналов мира моды».

НВ Style решил окунуться в закулисную жизнь звездных модниц, запечатленную на личных Insta-страницах топовых селебрити-стилистов. Персональные аккаунты этих успешных стилистов – место, где вы сможете как насладиться редкими кадрами с мировыми знаменитостями из примерочных своих «гардеробных фей», так и быть в курсе модных тенденций и черпать вдохновение для собственных трендовых образов. 

Джил Линкольн и Джордан Джонсон @jillandjordan

ОНИ ОДЕВАЮТ: Дженнифер Лоуренс, Софию Вергару, Дженнифер Гарнер, Лили Коллинз

Кейт Янг @kateyoung

ОНА ОДЕВАЕТ: Селену Гомес, Сиенну Миллер, Натали Портман, Дакоту Джонсон

 

Элизабет Стюарт @elizabethstewart1

ОНА ОДЕВАЕТ: Джулию Робертс, Джессику Честейн, Галь Гадот

 

Микаэла Эрлангер @micaelaerlanger

ОНА ОДЕВАЕТ: Мерил Стрип, Диану Крюгер, Люпиту Нионго

Мими Каттрелл @mimicuttrell

ОНА ОДЕВАЕТ: Джиджи Хадид, Йоланду Хадид, Приянку Чопру, Кайю Гербер

Карла Уэлч @karlawelchstylist

ОНА ОДЕВАЕТ: Карли Клосс, Оливию Уайлд, Джоан Смоллс, Джастина Бибера

Эрин Уолш @erinwalshnyc

ОНА ОДЕВАЕТ: Сару Джессику Паркер, Мэгги Джилленхол, Керри Вашингтон

Лейт Кларк @leithclark

ОНА ОДЕВАЕТ: Киру Найтли, Фелисити Джонс

Бред Горски @bradgoreski

ОН ОДЕВАЕТ: Дженну Дуан-Татум, Сару Хайленд, Лиу Мишель

Лоу Роуч @luxurylaw

ОН ОДЕВАЕТ: Деми Ловато, Зендаю, Селин Дион, Мэрайю Кери

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