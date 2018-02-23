Гардеробные феи. 10 стилистов голливудских звезд, на которых стоит подписаться в Instagram

За каждым удачным образом голливудской звезды всегда стоит хороший стилист, ведь в реалиях современного мира уже недостаточно быть «просто стильной».
Чувство стиля, безусловно, дано далеко не всем. Именно поэтому мировые звезды предпочитают не рисковать и поддерживать свой perfect образ, вручая свою «модную жизнь» в руки профессионала.
Распространенным заблуждением является мнение о том, что звезды сами создают свой стиль и прибегают к услугам стилистов исключительно для появлений на красных дорожках. Большинство casual образов селебрити, также являются результатом кропотливой работы «серых кардиналов мира моды».
НВ Style решил окунуться в закулисную жизнь звездных модниц, запечатленную на личных Insta-страницах топовых селебрити-стилистов. Персональные аккаунты этих успешных стилистов – место, где вы сможете как насладиться редкими кадрами с мировыми знаменитостями из примерочных своих «гардеробных фей», так и быть в курсе модных тенденций и черпать вдохновение для собственных трендовых образов.
Джил Линкольн и Джордан Джонсон @jillandjordan
ОНИ ОДЕВАЮТ: Дженнифер Лоуренс, Софию Вергару, Дженнифер Гарнер, Лили Коллинз
Кейт Янг @kateyoung
ОНА ОДЕВАЕТ: Селену Гомес, Сиенну Миллер, Натали Портман, Дакоту Джонсон
Элизабет Стюарт @elizabethstewart1
ОНА ОДЕВАЕТ: Джулию Робертс, Джессику Честейн, Галь Гадот
Микаэла Эрлангер @micaelaerlanger
ОНА ОДЕВАЕТ: Мерил Стрип, Диану Крюгер, Люпиту Нионго
Мими Каттрелл @mimicuttrell
ОНА ОДЕВАЕТ: Джиджи Хадид, Йоланду Хадид, Приянку Чопру, Кайю Гербер
Карла Уэлч @karlawelchstylist
ОНА ОДЕВАЕТ: Карли Клосс, Оливию Уайлд, Джоан Смоллс, Джастина Бибера
Эрин Уолш @erinwalshnyc
ОНА ОДЕВАЕТ: Сару Джессику Паркер, Мэгги Джилленхол, Керри Вашингтон
Лейт Кларк @leithclark
ОНА ОДЕВАЕТ: Киру Найтли, Фелисити Джонс
Бред Горски @bradgoreski
ОН ОДЕВАЕТ: Дженну Дуан-Татум, Сару Хайленд, Лиу Мишель
Лоу Роуч @luxurylaw
ОН ОДЕВАЕТ: Деми Ловато, Зендаю, Селин Дион, Мэрайю Кери
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