Фрик-шоу Джереми Скотта. Как прошел показ Moschino в Лос-Анджелесе

В минувшую субботу, 9 июня в Лос-Анджелесе состоялся показ новой круизной коллекции Moschino Resort 2019.
Креативный директор итальянского Дома моды Джереми Скотт посвятил новую коллекцию цирку, акцентировав внимание на веселье и беззаботности. Заменив подиум цирковой ареной, и пригласив на модный показ профессиональных жонглеров и акробатов, Скотт подчеркнул фентезийность своих модных творений.
Так, на подиуме, превратившемся в настоящее цирковое представление, дефилировали одни из главных звезд моды, включая Алессандру Амбросио, Стеллу Максвелл и Изабели Фонтану. Вместе с другими моделями они представили образы из новой коллекции итальянской марки, напоминающие наряды фокусников, воздушных гимнастов, клоунов и дрессировщиков.
Яркие цвета, максимум блеска, экстравагантные аксессуары и кричащий макияж в очередной раз доказали желание Скотта сделать девушку Moschino максимально смелой и неординарной.
«Я считаю, что моя роль в моде заключается в том, чтобы привнести немного веселья в скучное однообразие. А что может быть веселее, чем цирк?», - заявил Джереми Скотт, комментируя коллекцию.
Стоит отметить, что цирковое модное шоу Moschino посетили такие знаменитости, как Гвен Стефани, Крис Дженнер, Эмма Робертс и дочь Майкла Джексона, Пэрис Джексон.
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