Фэшн-Оскар. Объявлены победители премии CFDA Awards 2018

В воскресенье, 4 июня, в Бруклинском Музее прошла церемония награждения престижной премии в индустрии моды CFDA Awards 2018.
CFDA Fashion Awards – это ежегодная премия, на которой, начиная с 1981 года, отмечают выдающийся вклад в американскую моду. На церемонии вручают награды за лучший дизайн женской и мужской одежды, аксессуаров, определяют икону стиля, а также лучший модный медиа-ресурс года.
Лучшим дизайнером женской одежды в 2018 году американский модный совет назвал Рафа Симонса (Calvin Klein), а лучшим дизайнером мужской одежды стал Джеймс Джеббиа (Supreme). Иконой стиля в этом году признали британскую супермодель Наоми Кэмпбелл.
Полный список победителей CFDA Fashion Awards 2018
- Лучший дизайнер аксессуаров: Мэри-Кейт и Эшли Олсен, The Row
- Лучший дизайнер мужской одежды: Джеймс Джеббиа, Supreme
- Лучший дизайнер женской одежды: Раф Симонс, Calvin Klein
- Награда Swarovski за восходящий талант: Сандер Лэк, Sies Marjan
- Награда Swarovski за положительные изменения в моде: Диана фон Фюрстенберг
- Премия имени Джеффри Бина за вклад в развитие моды: Нарцисо Родригес
- Лучший зарубежный дизайнер: Донателла Версаче
- Премия имени основателя американского модного совета Элеоноры Ламберт: Каролина Эррера
- Специальный приз модного совета: Ральф Лорен
- Икона стиля: Наоми Кэмпбелл
- Премия за лучшее освещение моды имени Евгении Шеппард: Эдвард Эннинфул
- Influencer Award: Ким Кардашьян-Уэст
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