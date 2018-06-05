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Фэшн-Оскар. Объявлены победители премии CFDA Awards 2018

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Наоми Кэмпбелл признана иконой стиля в 2018 году
© iamnaomicampbell/Instagram

Наоми Кэмпбелл признана иконой стиля в 2018 году

В воскресенье, 4 июня, в Бруклинском Музее прошла церемония награждения престижной премии в индустрии моды CFDA Awards 2018.

CFDA Fashion Awards – это ежегодная премия, на которой, начиная с 1981 года, отмечают выдающийся вклад в американскую моду. На церемонии вручают награды за лучший дизайн женской и мужской одежды, аксессуаров, определяют икону стиля, а также лучший модный медиа-ресурс года.

Лучшим дизайнером женской одежды в 2018 году американский модный совет назвал Рафа Симонса (Calvin Klein), а лучшим дизайнером мужской одежды стал Джеймс Джеббиа (Supreme). Иконой стиля в этом году признали британскую супермодель Наоми Кэмпбелл.

Полный список победителей CFDA Fashion Awards 2018

  • Лучший дизайнер аксессуаров: Мэри-Кейт и Эшли Олсен, The Row
  • Лучший дизайнер мужской одежды: Джеймс Джеббиа, Supreme
  • Лучший дизайнер женской одежды: Раф Симонс, Calvin Klein
  • Награда Swarovski за восходящий талант: Сандер Лэк, Sies Marjan
  • Награда Swarovski за положительные изменения в моде: Диана фон Фюрстенберг
  • Премия имени Джеффри Бина за вклад в развитие моды: Нарцисо Родригес
  • Лучший зарубежный дизайнер: Донателла Версаче
  • Премия имени основателя американского модного совета Элеоноры Ламберт: Каролина Эррера
  • Специальный приз модного совета: Ральф Лорен
  • Икона стиля: Наоми Кэмпбелл
  • Премия за лучшее освещение моды имени Евгении Шеппард: Эдвард Эннинфул
  • Influencer Award: Ким Кардашьян-Уэст

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