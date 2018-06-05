Фэшн-Оскар. Объявлены победители премии CFDA Awards 2018

Наоми Кэмпбелл признана иконой стиля в 2018 году

В воскресенье, 4 июня, в Бруклинском Музее прошла церемония награждения престижной премии в индустрии моды CFDA Awards 2018.

CFDA Fashion Awards – это ежегодная премия, на которой, начиная с 1981 года, отмечают выдающийся вклад в американскую моду. На церемонии вручают награды за лучший дизайн женской и мужской одежды, аксессуаров, определяют икону стиля, а также лучший модный медиа-ресурс года.

Лучшим дизайнером женской одежды в 2018 году американский модный совет назвал Рафа Симонса (Calvin Klein), а лучшим дизайнером мужской одежды стал Джеймс Джеббиа (Supreme). Иконой стиля в этом году признали британскую супермодель Наоми Кэмпбелл.

Допис, поширений Hugo Gloss (@hugogloss) 4 Чер 2018 р. о 5:30 PDT

Полный список победителей CFDA Fashion Awards 2018

Лучший дизайнер аксессуаров: Мэри-Кейт и Эшли Олсен, The Row

Мэри-Кейт и Эшли Олсен, The Row Лучший дизайнер мужской одежды: Джеймс Джеббиа, Supreme

Джеймс Джеббиа, Supreme Лучший дизайнер женской одежды: Раф Симонс, Calvin Klein

Раф Симонс, Calvin Klein Награда Swarovski за восходящий талант: Сандер Лэк, Sies Marjan

Сандер Лэк, Sies Marjan Награда Swarovski за положительные изменения в моде: Диана фон Фюрстенберг

Диана фон Фюрстенберг Премия имени Джеффри Бина за вклад в развитие моды: Нарцисо Родригес

Нарцисо Родригес Лучший зарубежный дизайнер: Донателла Версаче

Донателла Версаче Премия имени основателя американского модного совета Элеоноры Ламберт: Каролина Эррера

Каролина Эррера Специальный приз модного совета: Ральф Лорен

Ральф Лорен Икона стиля: Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл Премия за лучшее освещение моды имени Евгении Шеппард: Эдвард Эннинфул

Эдвард Эннинфул Influencer Award: Ким Кардашьян-Уэст

Допис, поширений HT KULÜP (@ht_kulup) 5 Чер 2018 р. о 2:01 PDT

Допис, поширений MAELITTON BEAUTY (@maelitton) 4 Чер 2018 р. о 9:18 PDT

Допис, поширений Brandon Carter (@brandoncarter211) 4 Чер 2018 р. о 8:57 PDT

Допис, поширений KarFashionista (@karfashionista) 5 Чер 2018 р. о 1:50 PDT

Допис, поширений ☀ Emily Ratajkowski Source ☀ (@emsratajkowski) 4 Чер 2018 р. о 6:11 PDT

Допис, поширений Drops Of Fashion (@dropsoffashion) 5 Чер 2018 р. о 2:21 PDT

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