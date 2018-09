Fashion Experiment 01. В Нью-Йорке исследовали современную украинскую моду

10 сентября в Нью-Йорке Ukrainian Fashion Week провел презентацию украинских дизайнеров в необычном формате. Пространство Нью-Йоркской галереи Infinito превратилось в "центр исследований" украинской моды.

Главный месседж проекта: "Украинская мода настолько глубокая, непредсказуемая, самобытная, что ее нельзя просто потреблять. Сначала ее нужно исследовать".

Fashion Experiment 01 представлял резидентов UFW с коллекциями SS19 – Bobkova, Frolov, Dzhus, Ruslan Baginkiy, the Coat by Katya Silchenko, Yelizavetta Volosovska. Концептуальный подход к fashion-презентации и созданная арт-инсталляция, которые объединили несколько наиболее актуальных креативных форматов вокруг fashion-дизайна, привлекли внимание искушенных гостей New York Fashion Week.

Пространство галереи было преобразовано в своего рода fashion-лабораторию – Ukrainian Fashion Research Lab – где с помощью графического дизайна, саунд-дизайна, видеоинсталляций гости "раскрывали" для себя украинскую моду. Все луки коллекций находились в белых чехлах с бирками, а гости должны были открывать чехлы самостоятельно или с помощью хостес в белых халатах. Через феномен парейдолии – разновидности оптических иллюзий, известной как узнавание форм и знакомых объектов в хаотических и случайных имиджах, гости презентации искали близкие для себя смыслы в моделях-объектах дизайнеров.

Презентация состоялась при поддержке Украинского культурного фонда. Руководитель проекта – Александра Димитриевич, Ukrainian Fashion Week. Креативный директор – Янис Недопас. Virtual effects – Sky Well.

Фото: Нини Нашковская