Фаррелл Уильямс создал капсульную коллекцию для Chanel

Популярный исполнитель Фаррелл Уильямс разработал капсульную коллекцию для бренда Chanel.

Об этом стало известно после первого в истории показа Chanel в Бангкоке, который прошел 31 октября. В столице Таиланда Chanel показал круизную коллекцию, которую в мае представил в парижском Гран-Пале.

Давний друг Карла Лагерфельда и большой поклонник бренда Фаррелл Уильямс пришел на шоу с семьей. Он был одет в желтый худи с надписью Coco, дизайн которого, как выяснилось, разработал сам.

Фото: Getty Images

Позже стало известно, что худи – это часть капсульной коллекции, которую музыкант разработал для Chanel. Пока что подробностей о капсульной коллекции мало. Известно, что она поступит в продажу в Сеуле 29 марта, а 4 апреля – в избранных бутиках по всему миру.

Напомним, в прошлом году Фаррелл Уильямс выпустил кроссовки вместе с Chanel и Adidas.

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