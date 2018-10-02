Ева Лонгория и Энди Макдауэлл вышли на подиум. Как прошел показ Chopard и L`Oreal Paris

Ювелирный дом Chopard и косметический бренд L`Oreal Paris провели совместный показ в рамках Парижской недели моды.

Шоу мог увидеть каждый желающий, так как подиум был организован на набережной Сены. Модели продемонстрировали более 70 бьюти-образов, каждому из которых соответствовало не менее яркое украшение Chopard.

Также здесь были представлены новые изделия бренда — ожерелье и серьги из белого золота 18 карат, инкрустированные бриллиантами и лазуритами. За образы моделей отвечали директор по макияжу L`Oreal Paris Вэл Гарланд и стилист по волосам Стефан Лансьен.

В шоу также приняли участие: Ева Лонгория, Эль Фаннинг, Энди Макдауэлл, Бьянка Балти, Синди Бруна, Винни Харлоу и другие.

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