Просто фантастика. Zara запустит в своих магазинах технологию дополненной реальности

Испанский бренд Zara объявил, что намерен внедрить технологию дополненной реальности в некоторых своих магазинах.

Эта инициатива позволит клиентам увидеть голограммы моделей, дефилирующих по магазину и демонстрирующих одежду, которую вы можете выбрать и купить.

Двухнедельный эксперимент будет проходить в 120 флагманских магазинах Zara по всему миру с 18 апреля и будет доступен для всех клиентов, у которых есть спецприложение на своих телефонах.

Пользователи смогут воспользоваться такой возможностью не только в магазине, но и увидеть изображения на своих смартфонах, наведя их на товары, которые были заказаны онлайн.

Благодаря использованию новых технологий, бренд надеется получить большое освещение в социальных сетях, так как приложение призывает пользователей делиться изображением голограмм в Instagram и Twitter.

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