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Джиджи Хадид вышла в свет в комбинезоне от украинского бренда

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Джиджи Хадид выбрала наряд от украинского дизайнера
© gigihadid/Instagram

Джиджи Хадид выбрала наряд от украинского дизайнера

Известная американская супер-модель Джиджи Хадид замечена в стильном комбинезоне от украинского бренда Gasanova.

Наряд модель надела на презентацию ювелирного бренда Messika, которая прошла в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Комбинезон от Gasanova инкрустирован тысячами камней Swarovski и смотрится очень впечатляюще.

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Допис, поширений Elvira Gasanova (@gasanova_elvira)

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Допис, поширений Elvira Gasanova (@gasanova_elvira)

Дизайнер Эльвира Гасанова отмечает, что для выхода Хадид комбинезон выбирала личный стилист звезды Мими Кэтролл.

Комбинезоны являются визитной карточной бренда Gasanova, этот элемент одежды можно найти в каждой коллекции марки.

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