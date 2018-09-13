Джиджи Хадид вышла в свет в комбинезоне от украинского бренда

Известная американская супер-модель Джиджи Хадид замечена в стильном комбинезоне от украинского бренда Gasanova.

Наряд модель надела на презентацию ювелирного бренда Messika, которая прошла в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Комбинезон от Gasanova инкрустирован тысячами камней Swarovski и смотрится очень впечатляюще.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elvira Gasanova (@gasanova_elvira) 13 Вер 2018 р. о 6:41 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elvira Gasanova (@gasanova_elvira) 12 Вер 2018 р. о 9:31 PDT

Дизайнер Эльвира Гасанова отмечает, что для выхода Хадид комбинезон выбирала личный стилист звезды Мими Кэтролл.

Комбинезоны являются визитной карточной бренда Gasanova, этот элемент одежды можно найти в каждой коллекции марки.

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