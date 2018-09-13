Джиджи Хадид вышла в свет в комбинезоне от украинского бренда

Известная американская супер-модель Джиджи Хадид замечена в стильном комбинезоне от украинского бренда Gasanova.
Наряд модель надела на презентацию ювелирного бренда Messika, которая прошла в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Комбинезон от Gasanova инкрустирован тысячами камней Swarovski и смотрится очень впечатляюще.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Дизайнер Эльвира Гасанова отмечает, что для выхода Хадид комбинезон выбирала личный стилист звезды Мими Кэтролл.
Комбинезоны являются визитной карточной бренда Gasanova, этот элемент одежды можно найти в каждой коллекции марки.
Смотрите также
- Белла Хадид прогулялась в Каннах в жакете украинского бренда
- Известная британская певица отыграла концерт в костюме украинского дизайнера
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования