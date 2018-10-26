На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл и Вера Брежнева: как прошел показ Moschino x H&M в Нью-Йорке

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Джиджи Хадид приняла участие в показе Moschino x H&M
© Getty Images

Джиджи Хадид приняла участие в показе Moschino x H&M

В Нью-Йорке состоялся показ совместной коллекции шведского бренда H&M и итальянской марки Moschino.

Представляли модную коллекцию Moschino x H&M одни из самых популярных моделей мира, в числе которых были сестры Белла и Джиджи Хадид, ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол, а также легенда мировой индустрии моды Наоми Кэмпбелл.

Модное шоу в качестве звездных гостей посетили дочь Майкла Джексона Пэрис, канадская супермодель Коко Роша, а также украинская певица Вера Брежнева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Moschino (@moschino)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Spletnik (@spletnik_ru)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ???????????????? ???????????????????? (@cocorocha)

Закрывал показ креативный директор Moschino Джереми Скотт, который в официальном заявлении рассказал о том, что вдохновило его на создание этой коллекции:

«Коллекция Moschino x H&M – это мой подарок поклонникам. Я хотел подарить им коллекцию в лучших традициях Moschino. Я постарался включить в нее все те ингредиенты, которые они обычно ждут от наших шоу, и создать тот самый look от Moschino», - отметил дизайнер.

Коллекция включила в себя яркие бомберы, oversize-парки, много пайеток, золота и дерзкого денима. Каждый из образов был дополнен массивными аксессуарами, которыми славится Moschino.

Предлагаем вместе с НВ Style вспомнить самые яркие моменты с показа Moschino x H&M.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Moschino (@moschino)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Moschino (@moschino)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Moschino (@moschino)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Moschino (@moschino)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Moschino (@moschino)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Moschino (@moschino)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Spletnik (@spletnik_ru)

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове