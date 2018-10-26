Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл и Вера Брежнева: как прошел показ Moschino x H&M в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялся показ совместной коллекции шведского бренда H&M и итальянской марки Moschino.

Представляли модную коллекцию Moschino x H&M одни из самых популярных моделей мира, в числе которых были сестры Белла и Джиджи Хадид, ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол, а также легенда мировой индустрии моды Наоми Кэмпбелл.

Модное шоу в качестве звездных гостей посетили дочь Майкла Джексона Пэрис, канадская супермодель Коко Роша, а также украинская певица Вера Брежнева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Moschino (@moschino) 24 Окт 2018 в 10:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spletnik (@spletnik_ru) 25 Окт 2018 в 5:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????? ???????????????????? (@cocorocha) 24 Окт 2018 в 7:18 PDT

Закрывал показ креативный директор Moschino Джереми Скотт, который в официальном заявлении рассказал о том, что вдохновило его на создание этой коллекции:

«Коллекция Moschino x H&M – это мой подарок поклонникам. Я хотел подарить им коллекцию в лучших традициях Moschino. Я постарался включить в нее все те ингредиенты, которые они обычно ждут от наших шоу, и создать тот самый look от Moschino», - отметил дизайнер.

Коллекция включила в себя яркие бомберы, oversize-парки, много пайеток, золота и дерзкого денима. Каждый из образов был дополнен массивными аксессуарами, которыми славится Moschino.

Предлагаем вместе с НВ Style вспомнить самые яркие моменты с показа Moschino x H&M.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Moschino (@moschino) 25 Окт 2018 в 8:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Moschino (@moschino) 25 Окт 2018 в 8:26 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Moschino (@moschino) 25 Окт 2018 в 11:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Moschino (@moschino) 24 Окт 2018 в 11:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Moschino (@moschino) 24 Окт 2018 в 9:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Moschino (@moschino) 24 Окт 2018 в 9:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spletnik (@spletnik_ru) 25 Окт 2018 в 6:02 PDT

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