Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл и Вера Брежнева: как прошел показ Moschino x H&M в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялся показ совместной коллекции шведского бренда H&M и итальянской марки Moschino.
Представляли модную коллекцию Moschino x H&M одни из самых популярных моделей мира, в числе которых были сестры Белла и Джиджи Хадид, ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол, а также легенда мировой индустрии моды Наоми Кэмпбелл.
Модное шоу в качестве звездных гостей посетили дочь Майкла Джексона Пэрис, канадская супермодель Коко Роша, а также украинская певица Вера Брежнева.
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Закрывал показ креативный директор Moschino Джереми Скотт, который в официальном заявлении рассказал о том, что вдохновило его на создание этой коллекции:
«Коллекция Moschino x H&M – это мой подарок поклонникам. Я хотел подарить им коллекцию в лучших традициях Moschino. Я постарался включить в нее все те ингредиенты, которые они обычно ждут от наших шоу, и создать тот самый look от Moschino», - отметил дизайнер.
Коллекция включила в себя яркие бомберы, oversize-парки, много пайеток, золота и дерзкого денима. Каждый из образов был дополнен массивными аксессуарами, которыми славится Moschino.
Предлагаем вместе с НВ Style вспомнить самые яркие моменты с показа Moschino x H&M.
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