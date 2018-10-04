Дженнифер Лоуренс представила коллекцию Dior Cruise 2019

Актриса Дженнифер Лоуренс, которая уже несколько лет сотрудничает с модным домом Dior, продолжила работу с брендом и стала лицом новой кампании Dior Cruise 2019.

В создании коллекции Мария Грация Кьюри вдохновлялась мексиканскими участницами родео – эскарамузами. Здесь представлены обновленные сумки Saddlе, ставшие уже must have уличной моды, пышные юбки, пальто с принтом тигров, сумки-тоут с паттерном Obliquе и много кожанных аксессуаров. Напомним, что показ круизной коллекции прошел в мае в конюшнях усадьбы Шантийи.

Фотографом выступила художница Вивиан Сассен.

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