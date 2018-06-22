Джей Зи стал креативным директором Puma

Ранее музыкант работал с брендом над двумя линиями

Популярный репер Джей Зи назначен креативным директором Puma. Он будет отвечать за контракты со спортсменами, дизайн продукта и маркетинговую стратегию.

Как сообщает WWD, ранее музыкант работал с брендом над двумя линиями, включая кроссовки 4.44 Clyde.

"Джей Зи официально присоединился к бренду Puma как креативный директор Puma Basketball", - сказал глобальный директор по бренду и маркетингу Puma Адам Петрик.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) 25 Ноя 2017 в 6:38 PST

"На этой должности он будет контролировать креативную стратегию, творческий маркетинг и дизайн продукта. Puma Basketball будет вмешивать влияние моды, музыки и культуры. Jay Z - идеальный партнер, который поможет нам", - добавил он.

Отметим, бренд Puma выпускает совместные коллекции со многими знаменитостями – Рианной, Селеной Гомес, The Weeknd.

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