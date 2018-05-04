Две полоски ткани за 168 долларов. Как слишком вырезанные джинсы вызвали скандал в соцсетях

На мировом рынке, видимо, рваных джинсов было недостаточно и бренд Carmar Denim решил продемонстрировать свой взгляд на то, какими должны быть модные джинсы. Вещь продается за 168 долларов, несмотря на минимальное количество ткани, потраченное на ее изготовление.

Помните, когда джинсы были просто джинсами? Затем пришло время узких моделей, за которыми последовали высокие талии, бойфренды, всяческие вырезы. Теперь все меняется и в гардеробе, кроме классической пары обязательно должны быть рваные джинсы.

Тем не менее, как сообщает Business Insider последний скандал случился после поступления в продажу джинсов бренда Carmar Denim, чьи экстремальные вырезы так мало оставляют простора для воображения, что чувствуешь себя, как на уроке анатомии.

Фото: Carmar Denim

Джинсы вырезаны почти во всех частях, оставляя всего лишь несколько полосок, не закрывающих даже то, что хорошо бы закрыть. В лукбуке модель позирует в брюках, надетых на купальник, видимо, именно частью пляжного гардероба они и являются.

Ирония, конечно, в том, что, несмотря на то, что в джинсах использовано всего 20 граммов ткани, они довольно дорогие и рискованным покупателям предлагают выложить 168 долларов (122) за пару.

Реакция в соцсетях не заставила себя ждать.

«Пожалуйста, кто-нибудь скажет мне, что это шутка, и нет людей, которые достаточно глупы, чтобы заплатить за это 168 долларов».

Фото: Carmar Denim

«Это похоже на то, что у них кончились идеи», - добавил еще один: «Привет, ребята, давайте придумаем какие-то идеи для новой моды!» «Я знаю! Можно сделать брюки, которые выглядят как упряжь». Это самая глупая вещь, которую я когда-либо видел.

Одно можно сказать наверняка, если вы решите надеть эти джинсы, тщательно выбирайте нижнее белье.

Читайте также: На улочках Миконоса. Украинка снялась в летнем кампейне Dolce&Gabbana