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Драма на красном ковре. 10 самых ярких звездных выходов за всю историю Каннского кинофестиваля

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Драма на красном ковре. 10 самых ярких звездных выходов за всю историю Каннского кинофестиваля

Сегодня, 8 мая на французском Лазурном берегу проходит торжественная церемония открытия Каннского кинофестиваля 2018.

Главный киносмотр года продлится до 19 мая 2018 года и традиционно будет проходить во Дворце фестивалей и конгрессов на знаменитой набережной Круазетт.

За 70 лет своего существования Каннский фестиваль стал не только одним из наиболее значимых событий в области киноискусства, но и не менее знаковым событием светской жизни и индустрии моды.

В честь торжественного открытия Каннского кинофестиваля 2018, НВ Style вспоминает самые яркие появления звезд на знаменитой красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов.

Принцесса Диана, 1987 год

Образ: Catherine Walker

Мадонна, 1991 год

Образ: Jean Paul Gaultier

Николь Кидман, 2017 год

Образ: Michael Kors

Ума Турман, 2014 год

Образ: Atelier Versace

Эльза Хоск, 2017 год

Образ: Alberta Ferretti

Эль Фаннинг, 2017 год

Образ: Vivienne Westwood Couture

Одри Тоту, 2013 год

Образ: Prada

Рианна, 2017 год

Образ: Dior

Кендалл Дженнер, 2016 год

Образ: Cavalli Couture

Белла Хадид, 2016 год

Образ: Alexandre Vauthier

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