Драма на красном ковре. 10 самых ярких звездных выходов за всю историю Каннского кинофестиваля

Сегодня, 8 мая на французском Лазурном берегу проходит торжественная церемония открытия Каннского кинофестиваля 2018.

Главный киносмотр года продлится до 19 мая 2018 года и традиционно будет проходить во Дворце фестивалей и конгрессов на знаменитой набережной Круазетт.

За 70 лет своего существования Каннский фестиваль стал не только одним из наиболее значимых событий в области киноискусства, но и не менее знаковым событием светской жизни и индустрии моды.

В честь торжественного открытия Каннского кинофестиваля 2018, НВ Style вспоминает самые яркие появления звезд на знаменитой красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов.

Принцесса Диана, 1987 год

Образ: Catherine Walker

Публикация от Princess Diana Forever (@princess.diana.forever) 19 Фев 2017 в 11:18 PST

Мадонна, 1991 год

Образ: Jean Paul Gaultier

Публикация от Mohieb Dahabieh مهيب دهبية (@mohiebdahabieh) 21 Апр 2018 в 4:34 PDT

Николь Кидман, 2017 год

Образ: Michael Kors

Публикация от The Catwalk Italia - TCI (@thecatwalkitalia) 24 Май 2017 в 11:48 PDT

Ума Турман, 2014 год

Образ: Atelier Versace

Публикация от WeloveAtelierVersace (@weloveatelierversace) 14 Мар 2018 в 3:36 PDT

Эльза Хоск, 2017 год

Образ: Alberta Ferretti

Публикация от The Catwalk Italia - TCI (@thecatwalkitalia) 24 Май 2017 в 10:16 PDT

Эль Фаннинг, 2017 год

Образ: Vivienne Westwood Couture

Публикация от @fashion_is__art__ 7 Июн 2017 в 11:47 PDT

Одри Тоту, 2013 год

Образ: Prada

Публикация от Audrey Tautou (@audreyjustinetautou) 28 Май 2013 в 10:16 PDT

Рианна, 2017 год

Образ: Dior

Публикация от @fashion_is__art__ 8 Июн 2017 в 12:04 PDT

Кендалл Дженнер, 2016 год

Образ: Cavalli Couture

Публикация от Andy Mihalache (@andylmihalache) 16 Май 2016 в 1:10 PDT

Белла Хадид, 2016 год

Образ: Alexandre Vauthier

Публикация от Upper Style (@upperstyle) 20 Май 2016 в 6:15 PDT

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