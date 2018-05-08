Драма на красном ковре. 10 самых ярких звездных выходов за всю историю Каннского кинофестиваля

Сегодня, 8 мая на французском Лазурном берегу проходит торжественная церемония открытия Каннского кинофестиваля 2018.
Главный киносмотр года продлится до 19 мая 2018 года и традиционно будет проходить во Дворце фестивалей и конгрессов на знаменитой набережной Круазетт.
За 70 лет своего существования Каннский фестиваль стал не только одним из наиболее значимых событий в области киноискусства, но и не менее знаковым событием светской жизни и индустрии моды.
В честь торжественного открытия Каннского кинофестиваля 2018, НВ Style вспоминает самые яркие появления звезд на знаменитой красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов.
Принцесса Диана, 1987 год
Образ: Catherine Walker
Мадонна, 1991 год
Образ: Jean Paul Gaultier
Николь Кидман, 2017 год
Образ: Michael Kors
Ума Турман, 2014 год
Образ: Atelier Versace
Эльза Хоск, 2017 год
Образ: Alberta Ferretti
Эль Фаннинг, 2017 год
Образ: Vivienne Westwood Couture
Одри Тоту, 2013 год
Образ: Prada
Рианна, 2017 год
Образ: Dior
Кендалл Дженнер, 2016 год
Образ: Cavalli Couture
Белла Хадид, 2016 год
Образ: Alexandre Vauthier
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